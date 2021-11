Brutal agresión a un vecino de A Coruña: «Fue por homofobia, no me robaron nada y llevaba 70 euros»

Rogerio tiene heridas en la cara y una fractura lumbar MARCOS MÍGUEZ

Rogerio Fernándes, natural de Brasil, lleva un par de meses viviendo en A Coruña. Lamentablemente sus inicios están siendo duros, ya que la madrugada del sábado 13 recibió una brutal paliza. «Salió con unas amigas y sobre las cuatro de la madrugada lo acompañaron a casa. Una vez dentro del portal oyó como un chico lo llamó desde la puerta. Se pusieron a hablar y accedió a ir a dar una vuelta con él», relata su amiga y compañera de piso Elaine Santos.

Poco más recuerda el hombre de 30 años, que apenas habla español. «Solo sabe que le dieron puñetazos en la cara y que horas después, sobre las 10.00 horas, una ambulancia lo llevó al Chuac. Yo estaba en Madrid y como no me cogía el teléfono, el domingo le dije a unos amigos que fueran a casa. Entonces lo acompañaron a poner la denuncia», señala Elaine, que lamenta que la demanda recoja que su amigo estaba borracho. «Eso no le da derecho a nadie a destrozarte la cara». El parte médico también señala que presentaba hematomas en la cabeza y el cuello, que no era capaz de abrir el ojo derecho y que tenía el tabique nasal desviado. «Este martes fuimos de nuevo a urgencias y le detectaron una fractura lumbar».

La víctima todavía está aturdida por la brutal paliza MARCOS MÍGUEZ

Ante lo ocurrido Rogerio tiene miedo. «Llora todo los días y pide perdón. Dice que creía que estaba ligando y que nunca pensó que le iba a pasar algo así». Sobre la agresión tiene claro que fue por homofobia: «No me robaron nada y llevaba 70 euros, el pasaporte y las llaves», apunta el brasileño, mientras que Elaina añade: «El problema es que no lo podemos demostrar».