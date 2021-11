El detenido por el crimen del barrio de las Flores de A Coruña se negó a declarar ante la jueza

Crimen en el barrio de las Flores Ángel Manso

El pasado 30 de septiembre apareció muerto un hombre, Francisco Javier L. F. de unos 50 años, en el interior del chalé de la calle Lirios, en el barrio de las Flores, donde vivía alquilado desde hacía años. Los vecinos fueron quienes dieron la voz de alarma, ya que el fallecido no se dejaba ver por la zona desde hacía días, tampoco recogía la ropa del tendedero y tanto su coche como su moto no se habían movido del mismo sitio durante una temporada. La Policía Nacional, tras más de un mes de pesquisas, dio con el posible asesino, deteniéndolo el pasado jueves en la localidad de Santa Cristina, en Oleiros. Fuentes cercanas al apresado confirmaron que su identidad corresponde con las iniciales M. A. P. y que nació en el año 1963. También indicaron que, a pesar de ser una persona consumidora habitual de estupefacientes, no responde al perfil de un delincuente común, ya que tiene un entorno familiar y un trabajo remunerado estable. También indicaron que ambos hombres, supuestamente, se conocían desde hace tiempo y que por ello la víctima dejó pasar a su casa a M. A. P. tras hablar varias veces con él por teléfono. Sin embargo, ese encuentro no fue amistoso y, según estas mismas fuentes, una discusión por cuestión de dinero pudo ser el detonante del crimen.

El supuesto homicida fue trasladado el pasado viernes a las dependencias de la Policía Nacional en Lonzas, en A Coruña, donde no quiso declarar tras serle asignado un abogado de oficio. El pasado sábado por la mañana fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2, que estaba de guardia. Al no comparecer su letrado, se le asignó otro y, allí, también se negó a prestar declaración ante la jueza. Ante las evidencias presentadas en el informe policial y la posibilidad evidente de fuga, el juzgado decretó para el detenido la prisión provisional comunicada y sin fianza por un supuesto delito de homicidio, por lo que ya ha ingresado en la cárcel de Teixeiro. El Juzgado de Instrucción número 4 será a partir de ahora el que lleve el peso de la instrucción. A pesar de esta detención, las investigaciones secretas continúan en marcha para determinar qué ocurrió el día de los hechos y si los dos hombres estaban solos en el momento del homicidio o intervino una tercera persona.

Angel Manso Crimen en el barrio de las Flores Ángel Manso Crimen en el barrio de las Flores Ángel Manso Crimen en el barrio de las Flores Ángel Manso Crimen en el barrio de las Flores Angel Manso Crimen en el barrio de las Flores Angel Manso Crimen en el barrio de las Flores Angel Manso Crimen en el barrio de las Flores Ángel Manso Crimen en el barrio de las Flores Crimen en el barrio de las Flores Ángel Manso

El cuerpo sin vida de Francisco Javier L. F. apareció después de que una vecina alertase al hijo de la casera y dueña de la vivienda. Ante esas advertencias, el hombre se acercó al chalé y lo primero que se encontró nada más entrar fue un cuerpo tendido en el suelo sobre un charco de sangre. Al parecer, no se encontraron evidencias de que hubiera habido una pelea, aunque sí había algunas cosas tiradas y desordenadas. También estaba cerca del cadáver el supuesto arma homicida, un cuchillo ensangrentado. Aunque las causas de la muerte las determinará el informe forense, lo más probable es que Francisco Javier falleciese por las puñaladas que le asestaron. También podría dar a conocer la fecha exacta de la muerte, ya que, debido al estado de descomposición del cadáver, podría llevar sin vida varios días.