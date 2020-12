Coté también quiso ejercer como abogado aportando títulos ingleses falsos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Alberto Mahía

A Coruña / La Voz 20/12/2020 05:00 h

Cuando se hacía pasar por médico en Ferrol sin serlo, José Manuel López-Pérez Cabada, más conocido como Coté, intentó su inscripción en el Colegio de Abogados de A Coruña aportando una serie de títulos y diplomas que decía haber obtenido en el Reino Unido. Aquellos papeles le olieron a chamusquina al secretario del órgano colegial. Empezó a tirar de la manta y destapó el pastel. Todo lo presentado era falso. Los responsables de los centros académicos ingleses certificaron judicialmente que ese José Manuel López-Pérez Cabada del que preguntaban no aprobó una asignatura. Peor aún, jamás se había matriculado.

Ante el intento de fraude, el Colegio de Abogados de A Coruña presentó una denuncia contra él por un presunto delito de falsedad en documento oficial y solicita que se le imponga una pena de 21 meses de prisión, aparte de una multa de 4.860 euros. En unas semanas, Coté ocupará un nuevo banquillo de los acusados, el del Juzgado de la Penal número 2 de A Coruña.

Los hechos sucedieron en el 2004. A Coté le funcionaba de maravilla su clínica de Ferrol. Si bien algunos de los pacientes ya habían comenzado a poner en duda su «prestigio» y preparaban denuncias. Pero, según el Colegio de Abogados coruñés, no le llegaba vestir la bata blanca. También quería una negra. La toga. Aunque ninguna de ellas tuviese detrás un título que las respaldara.

Cuando el órgano colegial de letrados coruñeses comprobó que los papeles que había presentado eran falsos, puso el asunto en manos del abogado José Luis Gutiérrez Aranguren para que llevase la acusación. En su escrito, detalla los documentos que Coté aportó para convertirse en abogado: Fotocopias en color del diploma de la Oxford Brookes University, de una carta de la Universidad Oxford Brookes University a la embajada Británica en Madrid, un original y copia de la traducción por intérprete jurado de un certificado de la Universidad de Brookes en Oxford en la que indica la obtención del título de diploma Funcional Internacional en el año 1.997, un certificado de admisión al The Bar as European Lawyer (folios 35-36 del expediente colegial), un diploma del American Bar Association certificando que ha sido elegido miembro del mismo, copia de un fax de la Society of Inner Temple, una copia de certificado de The General Council of the Bar of England and Wales y la international Foundation Diploma Bacherlor of Laws Europe en relación a su licenciatura en Derecho.

El secretario del Colegio de Abogados se puso en contacto con cada uno de los organismos ingleses. Y todos, según sostiene el letrado de la acusación, «son falsos». Así lo acreditaron en las distintas universidades y órganos del Reino Unido. Mediante comisión rogatoria, los responsables de aquellos fueron tirando por tierra todos los papeles aportados por Coté. Ponía sellos donde no los había, aportaba títulos que no existían. También en declaración testifical, otros centros británicos certificaron la falsedad de los documentos del investigado porque los papeles ni se parecían a los reales.