Coté se libra de una larga condena a cambio de seis años de cárcel y 3.300.000 euros en indemnizaciones

Esther Fontán es la voz de los afectados por el falso médico, que será juzgado 13 años después

«Un día, después de venir de su consulta, me quedé dormida. Cuando desperté no sentía una pierna. A la media hora, tampoco la otra. Él se personó en mi domicilio, me diagnosticó una afección vírica que pasaría en ocho días. Estuve en una silla de ruedas y tengo una lesión de médula de por vida». Aunque convive con la herencia de su paso por la clínica de José Manuel López Pérez, el falso médico conocido como Coté, recordar lo sucedido en 1997 sigue siendo un trago difícil. Concejala de Medio Ambiente en el Concello de A Coruña, Esther Fontán es también la presidenta de la Asociación de Afectados de Intrusismo Médico Sanitario (AIMS). Lleva a sus espaldas una carga de la que ella, y otras 141 personas más, quieren deshacerse.

Seguir leyendo