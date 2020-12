La jueza admite las grabaciones y los registros en la causa contra Coté

0

La Voz de Galicia Alberto Mahía

17/12/2020 12:03 h

El falso médico José Manuel López, conocido como Coté, regresó esta mañana al banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de A Coruña, para seguir siendo juzgado por los delitos de intrusismo, estafa, falsedad, homicidio por imprudencia y lesiones. La Fiscalía pide una pena para este hombre de 338 años de cárcel. Atribuye a Coté el haberse atribuido públicamente la condición de médico y ejecutando dicha profesión sin más títulos que el de Bachillerato.

También imputa a su esposa de un delito de blanqueo por el que solicita para la investigada 3 años de prisión.

El juicio, que se prolongará durante cuatro meses, comenzó la semana pasada con las cuestiones previas aportadas por las partes. Y este jueves está prevista la declaración del investigado, que desde octubre cumple en el centro penitenciario de Pereira de Aguiar la pena de 4 años y medio de cárcel que le impuso el Supremo por intrusismo y estafa en una clínica de Castellón.

Antes de poder escuchar a Coté, la jueza de la sección primera de la Audiencia se dirigió a las partes para decirles que se van a incluir en la causa los registros y las intervenciones telefónicas realizadas al investigado en su clínica de Ferrol. La defensa había pedido que no se tuvieran en cuenta.

Una vez que la magistrada dejó claro qué acepta y que no, dio unos minutos de descanso antes de la declaración del acusado, que se desarrollará durante las próximas horas. O minutos, pues cuando fue procesado en Castellón solo contestó a su letrado. No lo hizo al resto de las partes. Ni al Ministerio Fiscal, Ni a la asociación mayoritaria de afectados, a otras víctimas a título particular, a la Xunta, al Colegio de Médicos de La Coruña, al de Fisioterapeutas de Galicia y al Consejo General de Fisioterapeutas de España.e

A las puertas de la sede judicial, la portavoz de la Asociación de Afectados de Intrusismo Médico Sanitario, Esther Fontán, lamentó el viacrucis judicial, una instrucción que se prolongó a lo largo de los últimos trece años , y condenó el daño «físico, psíquico y psicológico» que, presuntamente, les causó el falso doctor. Acerca de las expectativas de cara al juicio oral, «no esperamos reparación, lo único que esperamos es poder pasar página, vivir nuestra vida, desde la única convicción y la tranquilidad de que, al menos durante una larga temporada, no nos lo vamos a encontrar por la calle», recalcó la representante de 101 perjudicados.

El encausado, que cumple condena en la prisión de Pereiro de Aguiar por estafar a una veintena de personas en Vinarós (Castellón), ocupó el banquillo junto a su esposa, imputada también por un delito de blanqueo de capitales. Durante su declaración, el falso médico deberá enfrentarse a los relatos de las 168 víctimas que dejó a su paso por Ferrol, y que denuncian que los trató a nivel médico, llegando incluso a intervenirlos quirúrgicamente, cuando realmente solo cuenta con un título de Bachillerato. Entre las vivencias de los denunciantes hay pacientes a los que supuestamente estafó 180.000 euros por sus tratamientos, o a los que cobró 13.000 euros por una operación contra la leucemia. El caso más grave, por el que se enfrenta a un homicidio imprudente, es el de un joven al que no diagnosticó un cáncer de boca por el que acabó falleciendo. Le dijo, reprocha el fiscal, que el tumor era un «ganglio».