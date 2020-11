Treinta personas llaman cada día al 092 para denunciar a vecinos que incumplen las restricciones

0

La Voz de Galicia A. g. chouciño

a coruña 15/11/2020 12:58 h

Las últimas restricciones establecidas por la Xunta para evitar la propagación del virus han vuelto a recuperar una figura muy presente durante la cuarentena: la policía del balcón. «Desde que comenzó la crisis sanitaria hay dos perfiles de personas. Hay algunos que no se toman tan en serio estas normas, pero sí que hay muchísima gente que se lo toma muy en serio. Por lo tanto nos encontramos con situaciones de muchos vecinos que están llamando a la Policía Local para que actuemos por distintos tipos de infracciones», comenta el director de Seguridad Ciudadana de A Coruña, Carlos Touriñán.

Si durante el primer estado de alarma los avisos eran para denunciar que se incumplían las franjas horarias, ahora se alerta de grupos de personas no convivientes. «A medida que van cambiando las restricciones, cambian también el tipo de llamadas. En estos momentos las que más recibimos son las que atañen a la prohibición de quedar con personas no convivientes y al toque de queda», explica Touriñán. En este sentido, añade que «hay vecinos que alertan de personas que van a coger un café para llevar en un local de hostelería y que se quedan en las puertas del establecimiento. Es cierto que es una actividad no permitida y por lo tanto se sanciona tanto a los clientes como al propietario del negocio por permitirlo».

El control que muchos residentes realizan en sus barrios genera que el número del 092 reciba al día «entre 30 y 40 llamadas». El director de Seguridad Ciudadana señala que hay otros indicadores que muestran la alta concienciación de una parte de la población: «También tenemos personas que denuncian estos mismo temas a través del sistema de sugerencias y reclamaciones, es decir, lo hacen por escrito. Con esta opción nos llegan entre 8 o 10 correos diarios».

No obstante, algunas de las denuncias que realizan las personas no son sancionables. «Hay muchos vecinos que llaman para denunciar que hay gente en la calle haciendo deporte sin mascarilla y que no lo entienden. Lo que pasa en este caso es que es una actividad permitida», indica Touriñán. Pese a todo, informa que la gran mayoría de estos avisos son comprobados por los agentes, pero que «los ciudadanos muchas veces no perciben si la Policía actúa o no actúa porque en muchos casos, en función de la llamada y de lo que nos dicen, se va con personal de paisano».

El trabajo constante de la Policía Local hace que, desde marzo, hayan impuesto cerca de 2.953 actas de sanción a personas que no cumplían con las medidas establecidas. «Aunque el alertante no lo vea tan claro, los agentes actúan. Ahora, con las nuevas restricciones de la Xunta estamos llegando ya a las 1.000 sanciones», matiza Touriñán. Una cifra que se puede ver incrementada de una forma muy considerable, ya que «actúan todas las policías. No es que se trate de una competencia exclusiva de la municipal», agrega.

Finalmente, Touriñán concluye que se trata de «un tema que no se para con control policial, se para con la concienciación de todos los ciudadanos. Los agentes no pueden estar en todos los sitios a la vez, por lo tanto tenemos que pedir que toda la población cumpla las normas estrictamente porque eso va a ser siempre en beneficio de todos».