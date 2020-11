La Policía Local de A Coruña controlará la ocupación de los buses

Los usuarios piden más medios para las rutas más concurridas y la Compañía de Tranvías apela a la colaboración entre ambas partes para evitar aglomeraciones

Las últimas modificaciones en lo referente al aforo permitido en los autobuses no convencen a los ciudadanos coruñeses. «Suelo usar la línea 17 para ir al trabajo y el que pasa a las 7.30 horas viene bastante lleno y no estamos en condiciones ahora para estar tantos agrupados», indica Dunia García. La limitación actual permite ocupar el 100 % de los asientos y se reduce a una sexta parte las plazas de pie, aunque se deberá mantener la «máxima separación» entre los usuarios cuando «el nivel de ocupación lo permita». No obstante, los pasajeros indican que «no tiene sentido» este cambio en la medida y Dunia añade que «es necesario resolver este problema para poder volver a la normalidad y estamos hablando de un medio que necesitamos para ir al trabajo, a la escuela o para cualquier otro tipo de desplazamiento».

