Condenado a 20 años de cárcel el hombre que degolló a su mujer en la calle de la Estrella de A Coruña

Elena Silveira

; «Si ahora sale a la calle, ¿alguien se cree que no lo va a volver a hacer» Jonathan Del Corral, hijo de la mujer degollada por su pareja en la calle de la Estrella asegura que el acusado «es un maltratador y ha hundido a mi madre y a mi familia» E. Silveira

Jonathan Del Corral asegura que Judith «dejó de tener voluntad desde el momento en que estaba con este señor»

«Al principio nuestra relación era cordial, a pesar de cómo se conocieron y lo que le hicieron a mi padre, pero yo seguía queriendo a mi madre». Son palabras de Jonathan del Corral Martíns, uno de los hijos de Judith, que declaró que todo cambió cuando su madre se casó «con su asesino». Desde ese momento, se distanció, según su hijo, al que no le cabe ninguna duda de que su madre «y su asesino estaban ya juntos un año antes de que se divorciase de mi padre. De hecho, yo les pillé en Laredo de la mano». El deterioro de su madre, según explica, fue progresivo desde que contrajo matrimonio con Ramón. «Yo me enfado con ella porque veo el deterioro brutal y constante que está teniendo y que va a peor, ya que dejó de tener voluntad desde el momento en que empezó con este señor. No recuerdo la última vez que hablé con ella a solas, presencial o telefónicamente», expone Jonathan.

