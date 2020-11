Finalizan los trabajos que permitieron crear 53 plazas de aparcamiento en el materno de A Coruña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 10/11/2020 05:00 h

Al mediodía de este lunes se dieron por finalizadas las obras de mejora de la seguridad viaria y accesibilidad en el hospital materno-infantil y lavandería del Sergas. Los trabajos, presupuestados en 195.971 euros permitieron crear 53 nuevas plazas de aparcamiento, ubicadas en las inmediaciones del vial que une As Xubias con el complejo sanitario. Además, también se mejoró el asfaltado, las aceras y la iluminación de la zona.

Para la ejecución de este proyecto se realizaron trabajos nocturnos para no «afectar a actividade asistencial», explicó la conselleira de Infraestructuras e Movilidade, Ethel Vázquez, que estuvo presente en la entrega de la obra por parte de la empresa adjudicataria. También aclaró que las labores estuvieron en todo momento coordinadas con los técnicos del Sergas «e co persoal sanitario do materno».Vázquez también anunció la creación de otras 20 plazas aprovechando los terrenos de la antigua depuradora.

Explicó que la Xunta continuará apoyando y ejecutando obra pública, dando prioridad a las mejoras sanitarias, «sobre todo nestes momentos que estamos vivindo», subrayó la Conselleira.