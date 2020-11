El PP enmendará los presupuestos del Estado para que financie la conexión ferroviaria al puerto exterior de A Coruña

0

A Coruña 08/11/2020 14:18 h

Representantes del Partido Popular en el Congreso, en el Senado y en el Concello de A Coruña anunciaron este domingo que su formación presentará una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que «exigirán» al Gobierno central que «incluya la financiación necesaria» para realizar el proyecto que permita dotar de conexión ferroviaria al puerto exterior de punta Langosteira.

Los populares llevarán a cabo esta demanda después de comprobar que las cuentas para el 2021 no recogen «ni un solo euro» para iniciar «una obra vital» para el desarrollo de la infraestructura portuaria. «Estamos hablando de un proyecto que está listo para licitar desde el 2018 y que, sin embargo, para el ejecutivo de Pedro Sánchez no existe», subrayó Tristana Moraleja, quien se preguntó «si los 140 millones de euros prometidos en su día por los socialistas para esta infraestructura han ido a parar a Cataluña o a Valencia».

Moraleja quiso recordar que los populares no piden nada que no les corresponda: «Estamos reclamando inversiones comprometidas en su día por los socialistas y que ahora no aparecen en los PGE». Para la diputada, las cuentas presentadas por el Gobierno central son un ejemplo claro del «ensañamiento» de Sánchez y el PSOE con Galicia: «Son unos presupuestos que buscan castigar a los gallegos y a los coruñeses, en particular».

Tristana Moraleja asegura que el PP no va a consentir «este ninguneo» por parte del Ejecutivo socialista. «Vamos a exigir que se incluyan las partidas necesarias para el tren a Langosteira. Estamos hablando de un proyecto estratégico que va a contribuir, de manera importante, a la creación de empleo», destacó la popular.

Discriminación a la ciudad

Por su parte, el diputado autonómico Martín Fernández Prado, calificó de «muy grave» que el Gobierno central deje «otra vez olvidado en el cajón de las infraestructuras» una actuación «imprescindible» para la viabilidad económica del puerto exterior coruñés. Como ejemplo de estos agravios, Fernández Prado recordó que Cádiz sí cuenta con fondos para realizar la conexión del puerto bajo de La Cabezuela en Puerto Real, que se licitó en junio.

También en Valencia han podido «disfrutar» de la condonación de la deuda por la construcción del puerto que, sin embargo, «se niega al de A Coruña». En último caso, es el puerto de Castellón el que sí va a contar con financiación para su acceso ferroviario, «concretamente son 140 millones de euros, la misma cantidad que se niega en A Coruña».