El Ayuntamiento recuerda que las escuelas deportivas no han parado su actividad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

A Coruña / La Voz 07/11/2020 20:10 h

Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña, su responsable Mónica Martínez recuerda que las escuelas deportivas siguen vigentes, si bien con nuevas restricciones a raíz de la nueva orden publicada esta semana en el Diario Oficial de Galicia (DOG). De este modo, las escuelas deportivas municipales que se desarrollen en las instalaciones del Club del Mar de San Amaro y el complejo polideportivo de San Diego deberán desarrollarse cumpliendo un aforo del 50 %, trabajo individual sin contacto físico y con mascarilla, manteniendo siempre una distancia mínima de metro y medio, y la presencia de un monitor dirigiendo el trabajo individual. «No caso de que non se poidan cumprir a totalidade dos requisitos, as escolas deportivas non se poderán desenvolver», señala la concejala de Deportes, que insiste en que las escuelas no paran su actividad. También permanecerán abiertas las instalaciones deportivas municipales, tanto de gestión directa o indirecta, siempre que cumplan con los requisitos anteriores.