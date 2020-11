Noche de «luto» en la hostelería coruñesa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia m. méndez

a coruña / la voz 07/11/2020 00:23 h

«Es un día de luto para la hostelería de A Coruña y de Galicia. Nos han señalado como los culpables, cuando los datos del Ministerio de Sanidad dicen que solamente un 3,5 % de los contagios se producen en locales de hostelería. En cambio, nos cierran. Nos ven como un problema y, en realidad, podemos ser parte de la solución. La gente se va a seguir reuniendo en las casas, donde se relajan más», dice un tajante e indignado Diego Cidranes, al frente del restaurante La Teresa, a un paso de María Pita.

Su sentimiento es compartido por el resto de propietarios de locales de restauración en la ciudad. Hasta diciembre no podrán volver a abrir, los que se animen a hacerlo. «Nos tenemos que plantear qué hacer con el negocio, si continuar, traspasar o cerrar. Abrimos en verano del 2019, después de una importante inversión para restaurar el edificio en el que estamos, declarado BIC, y dábamos empleo a 17 personas al principio, además de a mi socio y a mí. Ahora solo tenemos cinco empleados que van al ERTE. Lo de la comida a domicilio vamos a estudiarlo, ver si dan los márgenes», apunta Alberto Boquete. La inauguración de La Mansión 1783, en plena avenida de la Marina, fue una de las sensaciones gastronómicas coruñesas del año pasado. «Se dice que el primer año de vida de un negocio es el más complicado, el nuestro ha sido imposible», cuenta Alberto.

El Valentín, al frente del que está Ana Silva, es otro de los establecimientos que ayer por la noche, a las 23.00 horas, como marcó la Xunta y coincidiendo con el toque de queda decretado por el Ejecutivo, bajó la verja. «Todos los trabajadores van al ERTE. Yo, como autónoma, me quedo en el restaurante sirviendo comida a domicilio. Es una situación bastante dramática porque el verano no ha sido muy bueno. Los porcentajes que nos cobran las empresas de los repartidores de take away son muy altos. Estamos trabajando para ganar unas migajas, parece que mendigamos soluciones. Nos sentimos humillados, estamos hartos. Cumplimos con las medidas de Sanidad, con la higiene, la distancia, el aforo, y nada. Soy una persona muy positiva, pero miro al horizonte y no sé qué va a pasar en diciembre, cuándo, por cuánto ni cómo abriremos», confiesa Silva.

«Promesas» y más autónomos

Los hosteleros coruñeses no se olvidan de las medidas que se están tomando en otros puntos de Europa y citan el ejemplo alemán. «Allí se les va a devolver el 75 % de lo ingresado en el mismo período del año pasado y también se condonan sus impuestos. Aquí, sin embargo, tenemos que seguir pagando todo, desde la luz a la basura, como si estuviéramos abiertos», reprocha Silva.

La Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega), con sede en A Coruña, también ha recurrido a la comparación para exigir un «fondo de rescate». «Los políticos prometen mucho, pero no vemos nada. Los Presco anunciados por el Ayuntamiento todavía no se han cobrado, sin embargo, nosotros tenemos que pagar puntuales todas las tasas y, por encima, el Gobierno central nos acaba de subir la cuota de autónomos», enfatiza la propietaria del Valentín. «La ayuda de la Xunta, por mucho que puedan parecer 7.000 euros, el máximo, no llega a nada. Pagamos alquileres, autónomos, parte de los ERTE, gastos de mantenimiento del ascensor, de las bocas de incendio, agua... y entre que sale en el DOG y se tramita puede ser la primavera del 2021», incide Diego Cidranes, de La Teresa.

Concentración hoy

Si bien desde Ascega se inició ayer una campaña para reclamar compensaciones del 75 % de lo facturado en el 2019, al estilo alemán, y ante lo que vaticinan como la «muerte de un tejido productivo de la ciudad», los hosteleros coruñeses vuelven a participar hoy a las 12.00 horas en una concentración en la plaza de María Pita. Estarán arropados por los afectados secundarios. Músicos, clientes, camareros o distribuidores participarán en un acto en el que se leerá un manifiesto.