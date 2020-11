El tiempo para el primer fin de semana de «encierro perimetral» en A Coruña

0

06/11/2020 12:39 h

El primer fin de semana con restricciones de la movilidad perimetrales en el área de A Coruña (a A Coruña y Arteixo se suman Cambre, Oleiros y Culleredo) va a dejar temperaturas suaves y alguna lluvia de carácter débil, aunque se podrán aprovechar, sobre todo las mañanas, para dar un paseo sin necesidad de sacar el paraguas. Estos tres días serán en el noroeste de la comunidad un poco más secos que en la fachada atlántica, al oeste, y en las Rías Baixas, donde lloverá más.

Para este viernes, esta es la predicción de Meteogalicia. «Ceos con nubes e claros en xeral. Agárdanse precipitacións o venres, o sábado e o domingo. As temperaturas serán altas para esta época do ano, con valores que globalmente se atoparán en descenso lixeiro aínda que oscilarán». En A Coruña y su área metropolitana puede llover a primera hora de la tarde, en torno a las 16.00 horas. El viento sopla débil este viernes. Las temperaturas mínimas y máximas irán de los 15 a los 21 grados.

Para el sábado, Meteogalicia indica: «Novamente, outra xornada de certa inestabilidade atmosférica con aire frío en capas altas. Así, os ceos estarán parcialmente cubertos con posibilidade de chuvascos, máis probables no sur e oeste de Galicia. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios, mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará de compoñente sur, forte no litoral». Para A Coruña, las mínimas serán de 12 grados y las máximas de 19. El viento soplará débil pero su carácter subirá a moderado del suroeste por la tarde. Las precipitaciones serán más probables a primera hora de la tarde, entre las 15.00 y las 17.00 horas. Los cielos estarán más despejados por la mañana y hasta el mediodía.

Para este domingo, Meteogalicia detalla: «Non se agardan apenas cambios na situación meteorolóxica para o domingo. Deste xeito, continuaremos con intervalos anubrados, con chuvascos acompañados de aparato eléctrico polo oeste, máis xeneralizados durante a tarde. As temperaturas non experimentarán cambios significativos, con lixeiros ascensos das mínimas. Os ventos soprarán de compoñente sur, moderados, con intervalos fortes no litoral». En A Coruña y su área las máximas serán de 19 grados y las mínimas de 15. Desde las 12.00 a las 18.00 serán más probables las precipitaciones. El viento soplará con intervalos fuertes del suroeste a partir del mediodía.