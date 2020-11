Perris Blackwell no volverá a jugar con el Leyma Coruña

0

06/11/2020 16:18 h

Perris Blackwell no volverá a A Coruña esta temporada. Así lo anunció este viernes el entrenador del Leyma, Sergio García, que confirmó que el pívot norteamericano tiene a su padre enfermo y que por ese motivo no disputará el curso en LEB Oro con el equipo naranja.

«Perris no va a volver. Es un tema de enfermedad de un familiar, de su padre en este caso. La cosa no se ve cercana en el tiempo y nosotros tampoco podemos esperar muchísimo más y si le añadimos la lesión de Mouha (Barro) nos ponemos en dificultades en esa posición y la liga no para», dijo el técnico del Leyma este viernes. «El club le ha dado todas las facilidades para poder irse y asistir a la operación del familiar y demás. Le ha dado tiempo para pensar y tomar la decisión», añade García.

A la marcha del Blackwell, cubierta por el rápido fichaje de Justin Raffington, se le sumó hace un par de semanas la grave lesión de Mouhamed Barro. Las dos bajas dejaron en cuadro la posición de pívot en el equipo naranja, por eso este jueves y en una operación «nada fácil», el Leyma se hizo con los servicios del norteamericano Gary McGhee, un viejo conocido de la LEB Oro.

«Nos ha roto un poco la planificación que teníamos de la temporada. Hemos perdido de repente en una posición tan delicada como un cinco a dos jugadores que nos marcaban el estilo, tanto de ataque como de defensa, sobre todo de defensa. Ahora, vamos a cambiar porque Gary es un jugador de mucho nivel y con experiencia, pero no tiene las características de Barro ni de Blackwell. Entonces tendremos que cambiar un poco sobre la marcha la configuración del equipo», afirmó el entrenador del Leyma.

«No era un momento fácil, un jugador en la posición cinco es bastante difícil de encontrar. Se dieron las circunstancias de que Gary no tenía equipo y para nosotros es un perfil acertado. Con experiencia en la Liga y en el baloncesto europeo y que nos puede dar esa solidez y presencia que hemos perdido con la baja de Barro y la pérdida de Blackwell», sostuvo Sergio García sobre el nuevo fichaje naranja.