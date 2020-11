Los buses urbanos de A Coruña limitarán su aforo desde este sábado para cumplir con la normativa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 06/11/2020 18:00 h

La concejalía de Mobilidade acordó con Tranvías una serie de medidas extraordinarias para cumplir las restricciones impuestas por la Xunta relacionadas con el transporte público. Así, los buses urbanos de la ciudad tendrán desde este sábado limitada su ocupación al 50 % de las plazas de asientos y una sexta parte de viajeros de pie. La Compañía de Tranvías se comprometió con el ejecutivo local, aseguran desde María Pita, a poner el 100 % de la flota en funcionamiento y reforzar el servicio en las horas punta.

El edil Juan Díaz Villoslada señaló que, para cumplir con este objetivo, la empresa monitorizará la evolución de la demanda con el fin de comprobar cuáles son las líneas y los horarios con mayores necesidades de cobertura: «A pesar de que reforcemos o servizo, as restricións no transporte urbano non son paralelas ás restricións de mobilidade e, por tanto, é posible que se produza saturación do servizo pero a prioridade será controlar as capacidades».

Villoslada sostiene que en esta temporada se demostró que «o transporte público é un medio seguro», aunque también se recomienda evitar, en la medida de lo posible, la utilización en horas punta.