Desde la ventana del hospital

La Voz de Galicia Javier Becerra

06/11/2020 11:06 h

Desde la ventana de la habitación del hospital se ve el faro de Mera. Un humo negro perturba la visión del velero que surca el mar. Se trata de una chimenea. Sin querer da al espectador las dos caras de una existencia que en ese lugar presenta toda su fragilidad. El hospital está lleno de letreros, mascarillas, distancias de seguridad y precauciones. Con más de 70 años no puedes entrar. Con menos, únicamente para acompañar un enfermo. Solo tú. Nadie más. Y aunque eso lo complica todo, la gente lo asume. Aquí dentro se crea una burbuja en donde todo tiene sentido. Se trata de salvar vidas y que estas naveguen en el mar. No que terminen convertidas en cenizas.

Una enfermera me dice que están al límite, que les han anulado las vacaciones pendientes de este año y que se preparan para lo peor en la recta final de este macabro 2020: «Vamos directos al confinamiento otra vez». También me habla de lo que ve todos los días al salir del hospital. Lo mismo que veo yo. Y lo que ve usted, lector. Una sociedad, en parte, entregada al recurso infantil de taparse los ojos para no ver, al hedonismo irracional y a la contagiosa inconsciencia colectiva.

«Cuando se mostraron imágenes de las ucis la gente se quejó. Y tenían que haberse puesto muchas más», me explica con gesto cansado. Luego, multar sin excepción a los que incumplan, añado. Así, mostrando el horror (aunque duela) y atacando al bolsillo (sin piedad), se logró que en este país la gente se pusiera el cinturón de seguridad (¿se acuerdan de aquello tan penoso pero muy usual hace años de «si me quedo paralítico es mi problema»?). Ojalá ocurriera algo parecido ahora. Para salvar vidas. No solo la del que no quiere hacer caso, sino la de sus abuelos y padres. Y los míos. A diferencia del temerario del cinturón, aquí no solo hablamos de él, sino de lo que puede hacerle a los demás.

Mientras, desde la ventana se sigue viendo la vela del barco. A veces blanca, a veces negra. Depende de si el humo negro se interpone.