Daniel Albero, primer piloto con diabetes en el Dakar: «Este año llegaremos a la meta»

La Voz de Galicia R.D.

A CORUÑA 05/11/2020 20:10 h

«Gracias al esfuerzo, la dedicación y la tecnología se pueden alcanzar retos, ilusiones y sueños, y este año vamos a llegar a la meta», asegura Daniel Albero, primer piloto con diabetes que ha corrido rali Dakar ya en dos ocasiones y volverá a intentarlo una vez más. Albero es uno de los participantes en el Diabetes Evolution, esa cita sobre una enfermedad que sufren 300.000 gallegos y que cada año reúne en A Coruña a destacados especialistas en un encuentro que, impulsado por Teresa Martínez Ramonde, jefa de Endocrinología del Chuac, y por la Fundación de Endocrinología y Nutrición Gallega, acostumbra a incluir actividades para los pacientes infantiles y una marcha ciudadana. Este sábado, se celebrará de manera virtual.

Albero, diagnosticado a los 8 años, participó este jueves en la presentación del encuentro para subrayar todo lo que la enfermedad no solo no le ha impedido hacer, sino aquello que le ha empujado a intentar. «Este año nuestro reto es conseguir acabar la carrera y creo que lograremos llegar a la meta; esa es nuestra misión porque el Dakar se retransmite en más de 300 países y podemos representar la diabetes para hacer llegar a millones de hogares que con esfuerzo se puede», insistió este competidor con causa que detalló cuánto ha supuesto para él la tecnología desarrollada para controlar la enfermedad, uno de los ejes centrales del Diabetes Evolution, y el apoyo de la especialista del Chuac. «Conocía a Teresa Martínez el año pasado, me hablaron de ella en Novo Nordisk, uno de mis patrocinadores, estábamos cerca del Dakar y me vine a A Coruña», relató sobre su conexión con la especialista que, una vez ya en competición y haciendo uso de las tecnologías, vigiló sus niveles de azúcar a distancia durante el duro recorrido por el desierto.

«El Dakar no es fácil, pasas por situaciones muy extremas, con entrenamientos muy largos; para prepararlos, yo empiezo el día antes controlándome la glucemia», señaló acerca de la relevancia de contar con el apoyo de la innovación «para conseguir estar en lugares tan importantes para todos y competir a alto nivel».

«Estoy totalmente convencida de que lo vas a conseguir, aunque más importante que llegar a la meta es lo que representas para muchos jóvenes», apuntó la doctora del Chuac, que en esta nueva edición del rali volverá a realizar el seguimiento médico cada jornada del piloto, como también lo realiza de ciclistas de competición y escaladores.

«En los últimos años se está produciendo una revolución en cuanto a innovaciones terapéuticas y dispositivos tecnológicos que permiten que las personas con diabetes lleven una vida normal. No hay que olvidar que es una enfermedad crónica y no es fácil convivir con ella», señaló la endocrina de una patología que afecta al 14 % de la población.

Entre las novedades terapéuticas «que cambian la vida de las personas», Martínez Ramonde enumeró, por un lado, los tratamientos más fisiológicos, no dirigidos exclusivamente a reducir los niveles de glucosa, sino a trabajar en todo lo que supone la diabetes, la resistencia a la insulina, la inflamación... Y, por otro, las mejoras técnicas de los dispositivos, «hasta ahora más utilizados en diabetes tipo 1, pero que están entrando de lleno en la diabetes tipo 2», como los sensores continuos de glucosa, las bombas de insulina y los sistemas integrados de ambos.

A la diabetes tipo 2, la que sufren la inmensa mayoría de los afectados, se refirió Antonio Gippini, presidente de la Sociedad Gallega de Endocrinología, Nutrición y Metabolismo, que recordó que en el 80 % de los casos la enfermedad deriva de la obesidad, de ahí la importancia esencial de la dieta y el ejercicio tanto para prevenir su aparición, como para controlarla cuando ya se padece.

En este mismo aspecto incidió Luis Verde, gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, que subrayó la relevancia de impulsar acciones preventivas y de promoción de la salud como el Diabetes Evolution.