Los hosteleros de A Coruña estallan: «En los buses y trenes la gente que no se conoce va pegada, están dando palos de ciego»

La Voz de Galicia M. M.

a coruña 04/11/2020 15:46 h

La noticia del cierre de la hostelería durante un mes ha sido la gota que ha colmado el vaso. El sector ya no puede más en A Coruña. «Lo tienen tan fácil como prohibir la venta de bebidas para llevar. Si está abierto el comercio y en el supermercado compro botellas, ¿de qué vale cerrar la hostelería? El otro día hubo 13 fiestas en pisos solo en la calle del Orzán en una noche. Están dando palos de ciego. Los gimnasios abren hasta tarde, es incongruente. No esperábamos que iba a ser un mes. Nos señalan como culpables, y para nada. Solo tengo diez mesas y uso cinco. No hay contacto, hay separación entre ellas, nunca comimos con tanta higiene y pulcritud, casi no notamos los dedos de tanto desinfectar, y mientras los trenes y los buses, donde la gente se sienta pegada sin conocerse de nada, van llenos», apunta el restaurador Pablo Gallego.

La desolación cunde en el sector. «Estamos intentando reorganizarnos, cancelando reservas e a partir dos venres pola tarde reorganizándonos para, probablemente, ter que volver a poñer a algún dos seis empregados que temos no ERTE a tempo completo. Tamén temos que organizarnos para montar o noso propio servizo de comida a domicilio para, polo menos, poder resistir o meu socio e eu durante este mes, senón, é absolutamente inviable. En breve, haberá que poñer dos nosos aforros persoais. O que non pode ser é un permanente endebedamento sen solución, cuotas de autónomos, impostos… En Alemaña van devolverlle ao sector o 75 % do facturado o ano pasado. Aquí non hai forma de xestionar tanta incertidume diaria. Traballamos cunha presión tremenda e non ten pinta de que ningún tipo de axuda chegue antes de febreiro ou marzo», destaca Xabier Barral, al frente de la Barbería.

«No tengo ni palabras, es una auténtica bomba lo que ha caído en la hostelería en un momento en el que ya estamos al límite. Le pedimos a la Xunta un esfuerzo especial en las ayudas, necesitamos darle de comer a nuestros hijos. Necesitamos comer, no podemos aguantar otro mes cerrados. No podemos pagar las rentas, los ERTE, la situación está fuera de control. La gente quiere salir a la calle a protestar, estamos acordando una movilización», exclama Héctor Cañete, el presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña.