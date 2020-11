Una cunca personalizada para cada cliente

0

A Coruña 05/11/2020

En medio de los esfuerzos por sobrevivir en los que está metido el sector hostelero, al que no se lo ponen nada fácil, uno de los más queridos establecimientos de la ciudad decidió llevar todo el protocolo sanitario anti-covid más allá de lo que exigen las autoridades sanitarias. Se trata de la tasca A Cunquiña, en la plaza del Humor, que cuenta con una nutrida y fiel parroquia da «taceiros», como los define Rosa Ferreiro desde el otro lado de la barra. Y todos esos feligreses cuentan con su taza personalizada, aunque, como mínimo, durante un mes no podrán usarla: «Aparte de lavarse como es debido, por supuesto, hemos decidido poner barreras al coronavirus haciendo que cada uno tenga su taza. Así no hay confusión posible», asegura entre risas.

Obviamente la medida tiene más de artístico y de homenaje a los clientes que de sanitario, pero todo cuenta. Las tazas las pintan entre Ricardo Calderón y Armando Güimil. «Una tiene un ancla, porque el propietario fue marino; otra un caballo, que es de un militar; la del pino es de uno que se apellida Pino...», va relatando Rosa sobre las 65 tazas que tienen ya decorando unas estanterías colocadas en la pared. «Pero vamos a tener que ampliar, porque en total habrá que hacer unas 200 tazas», calcula la hostelera, que afirma que, aunque ven como le ponen trabas en su camino, «no cerraremos mientras tengamos unos clientes como estos».