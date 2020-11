A Coruña contará con un hostal para personas sin hogar y un servicio de canguros para menores en aislamiento preventivo

0

La Voz de Galicia Gabriela Consuegra

A Coruña 03/11/2020 16:10 h

La concejala de Bienestar Social, Yoya Neira, anunció este martes nuevas medidas dirigidas a la población más vulnerable de A Coruña. Destacan la contratación de un hostal con 33 plazas, en el que podrán refugiarse personas sin hogar durante las horas del toque de queda, y un servicio de canguros para menores que hayan estado en contacto con un positivo y se encuentren en confinamiento preventivo. El gobierno local prevé que ambas medidas se pondrán en marcha en el espacio de una semana.

La edila aseguró que el departamento de Servizos Sociais tuvo un momento de pico de trabajo muy intenso en el mes de agosto, por lo que habrían vivido ya una «segunda ola». Actualmente, la concejalía que dirige se encuentra en una «situación tranquila», pero ya trabaja de cara al escenario de una tercera ola, porque «todo parece indicar que estamos entrando en ella, si no estamos en ella ya».

En rueda de prensa, Neira expuso a los medios la actualización de las medidas para paliar los efectos de la pandemia. Con respecto a las personas sin hogar, directamente afectadas por el toque de queda vigente, anunció que en cuestión de días se habilitarán 24 habitaciones con capacidad para 33 personas. El servicio incluirá, además de un espacio para dormir y asearse, el desayuno y la cena. Asimismo, informó que existirá un protocolo para prestar la asistencia necesaria en caso de haber algún positivo.

Pabellón de Riazor

Adelantándose al escenario de un posible confinamiento, Neira garantizó que el pabellón de los deportes de Riazor estaría nuevamente disponible para acoger a personas sin hogar. Especificó que desde la concejalía de Bienestar Social han contactado con diversas entidades sociales para actuar de manera coordinada cuando sea necesario atender a este colectivo. Además, ha informado que también prevé disponer de una nueva casa de acogida para víctimas de violencia machista.

Por otra parte, la concejala adelantó que la próxima semana implementarán un nuevo servicio de canguros para menores que se encuentren en confinamiento preventivo, pero no contagiados. La iniciativa busca que los padres no deban aislarse en su domicilio necesariamente cuando no sean ellos los que han estado en contacto directo con un positivo.

Neira ha querido recordar que el servicio de canguros ya existe y está disponible de manera gratuita, tanto a domicilio como en centros sociales. La medida anunciada este martes solo contempla un panorama más amplio, que incluya el caso de menores en aislamiento. Aunque esperaban que fuera uno de los servicios más solicitados, la concejal reconoce que la demanda apenas ha aumentado y que «no se está haciendo uso de las plazas de canguros». Lo atribuye a que, posiblemente, los progenitores «tiran de otro tipo de red», pero deja claro que “«sea como sea, hay que dar una respuesta a una posible demanda».

Por último, la edila se refirió a la reactivación de la línea telefónica Acompáñote para apoyar a las personas mayores, ya que «estamos detectando, como no puede ser de otra manera, que tienen la necesidad de hablar y de relacionarse». «Si la salud física es importante, también lo es la tranquilidad emocional. Por eso, consideramos que es el momento de revitalizar esta línea de compañía a través del voluntariado», aseguró Neira. Sobre los voluntarios, la concejal acotó que es un servicio que sigue activo y que continúan recibiendo formación por parte del Ayuntamiento.