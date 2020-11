Detectan un caso de covid en un aula de Salesianos

0

02/11/2020

El CPR Salesiano de A Coruña informó este fin de semana a su comunidad escolar que se había conocido un caso positivo de covid en el aula de 3º A de la ESO. «Despois de falar coa sección de Epidemioloxía da Xefatura Territorial de Sanidade e aportarlle toda a información requerida en canto a contactos estreitos e medidas hixiénico-sanitarias adoptadas no centro, informamos de que este caso non xerou contactos estreitos no noso centro educativo», señalan desde el colegio, por lo que invitan a seguir acudiendo a clase con total normalidad, si bien extremando las precauciones «e vixiando a aparición de síntomas do covid».