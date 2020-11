Control de los buses interurbanos para evitar engaños con el cerco

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 02/11/2020 05:00 h

Ni por mar, ni por aire, ni por tierra se puede entrar o salir de A Coruña. A menos que se cumpla cualquiera de las excepciones o requisitos establecidos por la Consellería de Sanidade para poder saltarse el cierre perimetral de la ciudad.

A una pareja de Holanda le prohibieron navegar desde Viveiro hasta el puerto coruñés por el covid-19; la terminal de Alvedro estaba vacía, al igual que la estación de tren y de buses, y también lo estaba la parada de los interurbanos de Entrejardines.

Con respecto a los autocares de las líneas metropolitanas, varios conductores señalaron que la policía y la Guardia Civil «están realizando numerosos controles» por los límites de la ciudad. «Los agentes entran en los autobuses, nos preguntan cuántos pasajeros llevamos, y después le preguntan a algún viajero hacía dónde van o de dónde vienen», explicó María Jesús, conductora de Arriva. Y cree que muchas personas tienen miedo a desplazarse «a pesar de tener justificantes».

Esta conductora comenta una de las actuaciones policiales que se realizaron en la ruta Carballo-A Coruña. Indica que en el bus viajaban cinco menores. Tuvo que pasar un control. Los agentes le preguntaron a los chavales a dónde iban y le contestaron que a Marineda. Tras una breve explicación sobre el cierre de la ciudad, les obligaron a bajar del autocar, les ayudaron a cruzar la carretera y los metieron en otro autobús con rumbo a la capital de Bergantiños.

Raúl M. A. conduce un autobús de la empresa Castromil. Asegura que desde la reducción de la movilidad en A Coruña el descenso de pasajeros «es más de un 50 %», y que se deja notar sobre todo «en las rutas entre los pueblos pequeños de la comarca y la ciudad», subraya.

Felix conduce un Arriva entre A Coruña y Lugo. Suele llevar entre 20 y 40 personas desde que comenzó la pandemia. Pero desde el viernes, cuando se decretó el cierre perimetral «no pasan de cinco, y hoy [por el domingo] traje dos pasajeros».

Los taxistas que paran en la estación de San Cristóbal también están desesperados. «Con cada tren que llegaba salíamos hasta diez o doce taxis, desde el cierre no salimos ni tres», explicó un profesional. Este domingo llevaba desde las nueve de la mañana en la parada, «y son las once y aún no me estrené». Y es que los convoyes casi vienen vacíos, a excepción de algún estudiante, y ayer tampoco llegaba gente de fuera para ir a los cementerios coruñeses: «Y no solo lo notamos en esta parada», contó Felix, «desde el viernes la media de espera es de dos horas en toda la ciudad. Esto es una ruina».