¿Quiénes pueden ir a Alvedro a coger un vuelo?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 31/10/2020 10:03 h

El cierre del establecimiento perimetral de A Coruña y Arteixo y la prohibición de salir o entrar en la ciudad no afecta directamente al funcionamiento de Alvedro, según explicaron desde Aeropuertos y Navegación Aérea (AENA). Cabe matizar que pueden acudir al aeródromo coruñés a coger un vuelo —a un destino que no tenga cerrada la entrada— las personas que residan en municipios que no tienen cierre perimetral, como pueden ser los vecinos de Oleiros y Culleredo, por ejemplo. Lo que no está permitido es que un residente en alguna de las localidades cerradas acuda a la terminal, situada en Culleredo sin justificación, por ejemplo para realizar un viaje turístico. Solo podrá desplazarse y salir de un concello cerrado si su caso se ajusta a cualquiera de las excepciones previstas por la Xunta. Por ejemplo, un motivo laboral.

Pero AENA afirma que la terminal mantiene los mismos vuelos y las mismas conexiones que antes del decreto de la reducción de movilidad que entró en vigor este viernes a las tres de la tarde. Así, una persona de Sada, por ejemplo, podría hacer un viaje de placer a Canarias, donde nada impide por ahora la entrada del turista.

Un ejemplo del funcionamiento normal de la terminal es el de Bruno, un joven uruguayo que viajó desde Carballo hasta A Coruña en un bus en la mañana del sábado, y desde la ciudad a Alvedro «sin ningún problema». De hecho, facturó su equipaje «sin ningún impedimento». Tenía la justificación pertinente para desplazarse.