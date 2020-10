«Están chamando clientes ás tendas para que lles firmen a xustificación de traslado, é de tolos», dice el portavoz de los comerciantes de Arteixo

0

Arteixo 30/10/2020

«Isto é pura improvisación, non se pode vir co DOG a duas horas de tomar unha decisión». El gerente del Centro Comercial Aberto de Arteixo, Emiliano Cossini, manifestó su malestar por el mar de dudas que cae de pronto sobre los comerciantes locales con el cierre perimetral. «Aquí xa chove sobre mollado, viñamos dun toque de queda, e agora saen con isto, que está xerando un caos inmenso», añade. Cossini explica que hay clientes de fuera de Arteixo que están llamando a comercios y empresas con los que tenían apalabrada una operación «para que lles envíen unha xustificación de traslado». «Non entendemos de que serve ver as tendencias dunha pandemia se despois se toman decisións tan repentinas, á unha e cuarto da tarde de hoxe os hostaleiros de Arteixo non saben que medidas teñen que aplicar», sentencia el gerente del Centro Comercial Aberto de Arteixo.