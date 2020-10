Sada amplía el aparcamiento en el cementerio de Mondego

0

Sada 29/10/2020 14:03 h

El Concello de Sada acaba de ampliar en la parroquia de Mondego, la parcela para aparcamiento junto al cementerio. El gobierno municipal optó por comprar una finca colindante al camposanto para habilitarla para los coches. Con esto, señalan fuentes municipales, se da respuesta «á unha demanda histórica dos veciños, xa que ate agora as persoas que acudían a este recinto non tiñan onde estacionar os seus vehículos e optaban por ocupar as marxes da calzada para aparcar».

La parcela tiene una superficie de 1.450 metros cuadrados, y aparecía en el plan general como zona de equipamiento a expropiar, si bien finalmente el gobierno de Benito Portela llegó a un acuerdo con la propietaria, lo que aceleró los trámites de adquisición del terreno. Se abonó un precio similar al previsto en la expropiación. Entre la compra y el acondicionamiento, que se prevé que concluya este vienes, el Ayuntamiento habrá invertido alrededor de 10.000 euros. «Hai que agradecer a disposición da propiedade, que permitiu acurtar nos prazos para dotar a esta parroquia dun espazo que era necesario», indicó el alcalde, Benito Portela.