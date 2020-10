El Sindicato de Enfermería afirma que hay un brote en el Chuac con 12 sanitarios contagiados

0

A Coruña / la voz 28/10/2020 18:35 h

El Chuac sigue siendo el centro más tensionado, ya que en él permanecen 86 de los hospitalizados en el área, uno más que en la jornada anterior, y ocho de ellos están en cuidados intensivos. El HM Modelo siguen con dos personas también en la uci y en el Hospital Quirón tratan a tres en planta convencional, uno más que el día antes. En casa, bajo vigilancia de los equipos de atención primaria, permanecen 1.190 afectados, 80 más que el martes.

Precisamente este martes trabajadores del Hospital A Coruña reclamaron un control más estricto de las visitas, ya que, según aseguraron, en los últimos 15 días hasta una decena de profesionales y varios pacientes resultaron contagiados en una planta a raíz de un acompañante positivo.

Además de solicitar que se restrinjan los ingresos, demandan un protocolo claro sobre PCR a los pacientes hospitalizados, no solo a los que van a ser operados o presentan síntomas. «Estamos vendidos. Hay un brote y no se toman medidas, la gente se olvidó de todo, al principio de la pandemia no venía nadie y ahora las plantas llenas de gente, debería haber un control como antes», subrayaron.

Desde la gerencia del área indicaron que desde el pasado abril existe un protocolo elaborado por Medicina Preventiva que establece el modo «de proceder al ingreso de todos los pacientes», al igual que en lo relativo a la desinfección de las plantas, bajo «un criterio absolutamente técnico y que se aplica de forma rigurosa». Además, recordó que por el centro pasan diariamente miles de personas «ya que el área sanitaria está intentando, en la medida de lo posible, mantener la actividad asistencial ordinaria, lo que obviamente, a diferencia de la primera ola en la que se redujo mucho la actividad, hace que acuda más gente». No obstante, «hay carteles con las recomendaciones y prohibiciones en lo que al reglamento de visitas se refiere en distintos lugares del complejo», añadió la dirección, que considera que la mayoría de la población «cumple de forma sistemática».

El sindicato afirma que son 12 contagios confirmados

El Sindicato de Enfermería Satse, por su parte, ha confirmado este miércoles de la existencia de un brote de coronavirus en una unidad del Chuac, de los que 12 son sanitarios, asegura. En un comunicado, Satse concreta que los contagiados son cuatro enfermeras, cuatro técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, tres médicos y un celador, y reclama «un mayor control» sobre las visitas que acuden a diario a acompañar a los pacientes ingresados.

El sindicato considera que «el contagio estuvo en la acompañante de un enfermo que podría haber dado un resultado positivo», aunque afirma que la gerencia apunta a que «el origen del brote estaría en un médico de esta planta». Por ello, Satse acusa a la gerencia del área sanitaria de A Coruña y Cee de tratar de «culpabilizar a los profesionales y echar balones fuera sobre la responsabilidad de que se cumpla la normativa de un acompañante máximo».

Ante estas afirmaciones, desde el Chuac aseguran que «nunca se ha culpabilizado a nadie, ni profesional ni usuario», y añaden que «en los centros sanitarios, como en el resto de los ámbitos, se pueden producir brotes y ante un caso sospechoso, se realizan los cribados correspondientes a profesionales y pacientes de forma rutinaria».