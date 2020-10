0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 28/10/2020 05:00 h

«Limpieza de lápidas», indicaban en letras grandes en el anuncio que publicaron en La Voz hace unos días. «Para las personas mayores es muy delicado con la situación actual ir al cementerio. Pero sabemos que quieren tener todo en perfecto estado para el día de Difuntos. Así que se nos ocurrió ofrecer el servicio para que los que lo deseen puedan tener ese detalle con sus seres queridos», explica Noelia, de 23 años. Ella, y otros colaboradores, encontraron un nicho de mercado en el cementerio propiciado por el coronavirus. Dicen que son especialistas en limpieza de lápidas y nichos y que también se encargan del mantenimiento de las tumbas, entre otros servicios. «Trabajamos en cualquier cementerio de A Coruña y nuestra intención es hacerlo durante todo el año, aunque somos conscientes de que esta época es la más fuerte. A petición de los interesados colocamos flores. O bien el cliente nos las da o las compramos nosotros y las llevamos. Nuestro objetivo es darle comodidad al usuario», explica Noelia. Me cuenta que ya se dedicaban a la limpieza, en especial de cristales, pero ahora ampliaron y, según parece, el anuncio surtió efecto y bastantes personas se pusieron en contacto con ellos. Apunta que el precio no es para morirse, pero prefiere no dar cifras. «Es que depende porque varía en función de si es nicho o panteón, por ejemplo, y también de estado de conservación. Los hay con unas manchas que da mucho trabajo quitarlas y otros que ya no tienen remedio por lo deteriorados que están. Es cuestión de valorarlo», explica. Ya ven, si quieren que el lugar donde descansan sus seres queridos esté perfecto, pero no se quieren acercar por miedo a que haya demasiada gente estos días, hay quien ofrece el servicio de limpieza de lápidas. Un nicho de mercado en el cementerio.