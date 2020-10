Las bolsas comedor crecen un 85 % en A Coruña, con más de 2.200 concedidas para este curso

0

a coruña 27/10/2020 20:36 h

El Ayuntamiento de A Coruña publicó este martes en la web de Servicios Sociales la lista predefinitiva de personas admitidas y excluidas en el programa de bolsas comedor. La concejala de Bienestar Social, Yoya Neira, anunció que el gobierno local concedió 2.216 bolsas comedor para este curso, 1.016 concesiones más que en la convocatoria anterior, lo que supone un 85 % más que en el pasado ejercicio.

De hecho, en el curso 2018/2019 el ejecutivo municipal concedió 1.670 bolsas. «Esta lista se publicaría el 17 de julio de no ser por el parón de dos meses y once días debido al estado de alarma», dijo Neira, que destacó que es el año en que más solicitudes se presentaron y más bolsas se concedieron. El incremento, indicó, se debe a la mejora en los requisitos exigidos respecto a otros años, ya que en esta convocatoria, la del 2020, se aumentaron en 1.000 euros anuales los ingresos máximos per cápita de la unidad familiar, además las y los solicitantes son menores, por lo tanto eliminar el problema que existía de denegación de solicitudes por deudas de la familia con la Administración y se incrementó en 600 euros a deducción por alquiler o hipoteca.

En esta convocatoria se concedieron el 69,5 % del total de las 3.194 solicitudes que se presentaron este año. Por otro lado, fueron denegadas 972, principalmente por no alcanzar la puntuación (8 %), superar los ingresos (6 %), no acercar la documentación (11,3 %), presentar fuera de plazo (0,7 %) y no cumplir los requisitos (4,2 %). Se abre ahora un plazo de diez días hábiles para presentar alegatos a las solicitudes rechazadas, por lo que el número de bolsas se podría incrementar.

Desde la Concejalía de Bienestar Social indican que se tramitaron 1.196 expedientes más que en la convocatoria del curso pasado, lo que supone un incremento del 60 %. Y hay 312 solicitantes más. Neira señaló que, a pesar del elevado incremento de solicitudes, este fue el año en que el período de tramitación fue el más corto de las cuatro últimas convocatorias, de manera que el retraso fue debido al parón de tres meses que se produjo por el estado de alarma y por la ampliación del plazo de solicitud. El personal trabajador de la concejalía tramitó 26,8 expedientes por día frente a los 13,3 de la convocatoria anterior y a los 5,10 de la convocatoria 2018/2019. En este sentido, la concejala destacó que en el curso pasado, que fue el año en que se hizo la renovación automática de la mayor parte de las solicitudes de bolsa, se valoraron 587 solicitudes en un período de tiempo muy similar al de esta convocatoria, en que el número ascendió a 3.194, a pesar de la situación de emergencia social que se vivió este año.