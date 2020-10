El BNG ve en el Novo Chuac «un hospital cortina para agochar as deficiencias de Sanidade na Coruña»

0

La Voz de Galicia R.D.

A CORUÑA 27/10/2020 15:35 h

El grupo municipal del BNG anunció este martes que solicitará a la Xunta que retire la propuesta de convenio para el Novo Chuac con el Concello por considerar que «é ilegal». Francisco Jorquera valoró que «máis que un hospital espello é un hospital cortina de fume para agochar as deficiencias de Sanidade na área coruñesa, o desmantelamento da atención primaria, a non contratación de persoal, rastrexadores, investigadores e profesores».

«Xoga tamén a Xunta a dar a impresión de que o hospital vai ser a solución para a crise sanitaria que vivimos. Está claro que iso non vai ser así, porque un hospital non se constrúe en meses. O Goberno galego fala do Novo Chuac para non falar do que cómpre que faga aquí e agora», remarcó el portavoz nacionalista.

«A Xunta trata de pasarlle ó Concello non só competencias, senón a factura do Novo Chuac»

En el mismo sentido, la concejala Avia Veira señaló que según los informes técnicos que emitieron la Secretaría Xeral, a Intervención y la Asesoría Xurídica del Concello, el convenio no es aceptable ni jurídica ni políticamente «porque non detalla as obrigas que contrae a Xunta, non di nin canto vai custar o hospital nin que diñeiro vai pór o Goberno galego sobre a mesa, pero sí os 22, 2 millóns, alo menos, que tería que poñer o Concello». «A Xunta trata de pasarlle ó Concello non só competencias, senón a factura do Novo Chuac», indicó sobre una propuesta de convenio que, en su opinión, «é abusivo».

«Estamos a falar dunha actuación supramunicipal. O hospital vai dar servizo a unha área sanitaria que supera con moito os limites deste municipio. Por tanto, as expropiacións quen as ten que financiar é a Xunta, non os coruñeses», consideró la concejala Avia Veira, que no obstante valoró que María Pita podría asumir el coste de los viales.

En este punto, señaló que no se puede equiparar con los acuerdos alcanzados en otras ciudades, caso de Pontevedra, donde el alcalde nacionalista acordó «aportar 10 millóns exclusivamente para infraestructuras viarias, un acordo que agora xa está dando problemas porque a Xunta quere que pague outros flecos», apuntó la edila. Rechazó también el argumento de la Xunta, que critica la falta de celeridad con el acuerdo para el hospital frente a la rapidez con la que se firmó el de la intermodal, para subrayar que «non son comparables», ya que para la estación «sí figuran as obrigas de todas as Administracións».

Los ediles se refirieron también a que el acuerdo propone además las exenciones de tasas y del IBI, «algo que en todo caso tén que aprobar o pleno». Para el BNG, «estamos perante o 'modus operandi' típico de Feijoo. Como acostuma facer, despraza as súas responsabilidades cara outras administracións e, desta volta, tamén a factura», reiteró Veira, que se preguntó «onde está o proxecto, porque ata agora só vimos un powerpoint presentado en plena campaña electoral».

El grupo municipal aludió también a la oposición vecinal y conminó a que, de construirse, el nuevo complejo se levante con la menor afectación posible para los vecinos. «Se hai posibilidade, como parece que hai, que se acuda ós terreos onde está o aparcamento, coidamos que é mellor que afectar ás vivendas dun barrio que xa estaba alí», concluyó.