Protesta cantada contra As Percebeiras

A CORUÑA 25/10/2020 14:23 h

Este domingo, la Asociación Veciñal Francisco Rodríguez Otero celebró, con las medidas de distancia y limitación impuestas por el covid, un paseo reivindicativo en la propia Agra das Percebeiras, por la zona más cercana a la avenida de Labañou, para protestar por la urbanización y construcción de viviendas prevista en la zona.

Durante el encuentro, que estuvo amenizada por cánticos a cargo de Xurxo Souto, los residentes reivindicaron «outro tipo de urbanismo» y mostraron su rechazo a la construcción en altura. «Non son aceptables estas edificabilidades no litoral», subraya el colectivo, que considera que deben protegerse las vistas a la costa y a la torre de Hércules y demanda la paralización del proyecto tal y como está diseñado en la actualidad. Además, aprovecharon para criticar la falta de espacios verdes y reclamar la creación del parque de As Percebeiras.

La asociación vecinal recordó que mañana lunes se cierra el plazo para entregar las alegaciones al documento ambiental estratégico, de modo que será el último día para que los vecinos que lo deseen suscriban los reparos propuestos por el colectivo.

Por su parte, la Comisión Aberta pola Defensa do Común, una de las entidades que ha presentado alegaciones, aplaudió la concentración convocada por la entidad vecinal para expresar su rechazo a la construcción de esqueletos de hormigón en un entorno «privilexiado» de la ciudad, e hizo un llamamiento al gobierno municipal y a la alcaldesa para que «abandone xa as súas veleidades especulativas e poña freo a tamaña aberración urbanística e agresión á paisaxe, senón queremos que a situación comence a parecerse ao pasado», subraya.

Defensa do Común señala que «a política non é coto pechado para profesionais, aínda que a veciñanza necesite dos profesionais da política. Suponse que a política é facer cousas e comprometerse co benestrar do conxunto da veciñanza e non das élites de sempre que consideran o común como unha forma de facer negocio».