La Plataforma de afectadas por el Novo Chuac pide una reunión con la alcaldesa y el conselleiro

A Coruña 25/10/2020 18:50 h

La Plataforma de afectadas pola ampliación do Chuac indica que ha retomado la actividad, «en pausa polos novos nomeamentos da Xunta», y cuestionan que su única fuente de información parta de la prensa, pese a que el proyecto «nos afecta directamente». Por ello, vuelven a solicitar una reunión con la alcaldesa, Inés Rey, y avanzan que quieren manifestarle su respaldo a la ampliación del hospital, pero «abríndoo cara o parque de Eirís, e non sobre as vivendas, como propuxo dende un principio». Además, solicitan un encuentro con el nuevo conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y con el nuevo responsable del Sergas, José Flores Arias, «para coñecer de primeira man cal é o seu proxecto para a ampliación do Chuac, darlles a coñecer as nosas peticións, e facerlles chegar as nosas inquedanzas en que non se teña feito unha fonda reflexión para adaptar unha inversión de 400 millóns de euros á nova realidade do Covid-19, sen reforzar a atención primaria e acumulando nuns poucos metros no alto dunha rocha todas as instalacións hospitalarias para os 28 concellos da área sanitaria da Coruña, con cerca de 550.000 habitantes», puntualizan.

Asimismo, también solicitan reunirse con el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, al que quieren trasladar su preocupación por el proyecto.

Avanzan que seguirán reclamando «que se nos facilite como dí a lei, a documentación pública que solicitamos hai meses e que a Xunta oculta, o Plan Funcional e de Espazos» y también «claridade sobre as vías de saída e entrada, xa que segundo a prensa, a Xunta manten a proposta de 3 viáis atravesando Eirís con milleiros de coches sen ningunha saída, o que podería levar a expropiar unhas 50 vivendas máis para ampliar os viáis existentes».