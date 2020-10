La Xunta comunica 22 nuevos positivos relacionados con centros educativos y ya son 135 en el área sanitaria coruñesa

0

A Coruña 24/10/2020 14:37 h

En los centros educativos la tendencia es similar a la que se está dando en el global del área sanitaria de A Coruña y Cee y los contagios están al alza. La Xunta comunicó este sábado 22 nuevos positivos relacionados con centros de enseñanza no universitaria y ya son 135. Además, en el informe figuran 11 que no aparecían en la jornada anterior: CEAD Liceo la Paz, EMUSPR Compañía de María e IES Rafael Dieste, en A Coruña; CEIP de Galán y Ponte do Brozos, en Arteixo; IES As Mariñas, en Betanzos; CEIP Fogar y CMUS Profesional de Carballo, en Carballo; CEIP Praia de Quenxe, en Corcubión; CEIP San Vicenzo, en Vimianzo, y CPREX British Royal School, en Culleredo. Este último entra además con fuerza, al asociársele cuatro casos de covid-19.

Por otra parte, la subida de infecciones no tuvo repercusión en el cierre de aulas, que se sigue manteniendo en tres. Las afectadas son las escuelas infantiles de O Temple, la Municipal de Arteixo y la de A Laracha.