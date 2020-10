La Marea denuncia que el gasto en contratos opacos creció un 169 % en un año

0

A CORUÑA 24/10/2020 14:36 h

El grupo municipal de la Marea Atlántica denunció este sábado un nuevo incremento de los contratos menores del gobierno de Inés Rey, tras la publicación de los datos del tercer trimestre del año 2020. «Unha vez máis, estes contratos, opacos para a cidadanía e outorgados sen concurso público, a dedo, medran tanto en número como en importe», subrayó Iago Martínez, viceportavoz del partido y presidente de la Comisión de Transparencia.

La formación asegura que entre julio y septiembre de este año, el ejecutivo local gastó 2,6 millones de euros en esta figura contractual, «a máis opaca das permitidas pola lei». La cifra representa una subida del 169,4 % con respeto a los mismos meses de 2019, y un 56,7 % más con respeto al segundo trimestre de este año.

Según la Marea, entre julio y septiembre de este año se firmaron 587 contratos opacos, un 28,7 % más que en el trimestre anterior y un 6,5% más que en el mismo período de 2019. Martínez recuerda que «a Unión Europea recomenda reducir este modelo de contratación por ser enormemente opaco, pero o goberno municipal fai xusto o contrario. Aumentala trimestre tras trimestre, de xeito sistemático dende o inicio do mandato».

Por los cálculos realizados, el importe medio de los contratos menores en este intervalo fue de 4.469,3 euros, «un dato co que Inés Rey bate a súa propia marca. Neste caso, é un incremento do 152,9 % sobre o mesmo período de 2019, e un 21,7 % máis desde o segundo trimestre de 2020».

La Marea también llama la atención sobre el hecho de que «ata 15 contratos a dedo estean dedicados a facer propaganda das medidas do Concello fronte a pandemia, por un total de 219.794 euros». Nueve de ellos, explica, llegan al límite de los 18.000 euros permitidos para un contrato menor. «O volume de anuncios contrasta coa pouca eficacia á hora de outorgar ás axudas municipais. Gran parte das pequenas empresas e traballadores autónomos que as solicitaron levan máis de tres meses agardando a cobralas. E en moitos casos chegarán xa a un negocio pechado por falta de apoio», subraya el partido, que señala que «o incremento de fondos para propaganda é unha constante neste goberno». «Lembremos _añade_ que xa en maio Inés Rey duplicou os fondos publicitarios da Alcaldía, ata superar o millón de euros. E aprobouno moito antes que calquera medida social fronte á pandemia».

La Marea advierte que la transparencia del Ayuntamiento coruñés «está en permanente retroceso dende que Inés Rey asumiu a alcaldía» y lameta que las respuestas a las preguntas de la oposición en el pleno son «incompletas, irregulares ou directamente unha mala broma, como cando se solicita o número de axudas tramitadas dentro do plan de choque contra a covid e a resposta é un lacónico “si"».

Lo mismo ocurre, añade, con las comisiones informativas donde, «ou non se atende ás solicitudes de datos sobre o traballo do goberno ou directamente non se comparece. É o caso da nova responsable de Cultura, Inés Rey, que non está presente en ningunha comisión nin rende contas do seu labor».

Por ello, la Marea denuncia que los compromisos exigidos al gobierno municipal en la Comisión de Transparencia al inicio del mandato, aprobados por unanimidad a iniciativa de la Marea Atlántica, «están sendo sistemáticamente incumpridos», ya que «ningún dos informes periódicos que debía presentar o representante do goberno local está en poder da oposición».