Universidad, Concello y entidades se unen para avanzar en educación social

A Coruña 23/10/2020 18:35 h

La Facultade de Ciencias da Educación acogió ayer una jornada sobre educación social y adicciones. El acto estuvo organizado por el Grupo de Traballo sobre Educación Social e Saúde, Miolo, el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia y la Universidade da Coruña. También participó la edila de Benestar Social e Igualdade, Yoya Neira, quien apuntó que «para avanzar na educación social e no tratamento de adiccións é fundamental escoitarnos e traballar en rede».

Neira destacó el trabajo conjunto que realizan asociaciones, instituciones y organismos públicos para cubrir las demandas que pide la sociedad: «Cunha comunicación fluída coas distintas ramas: a socioeducativa, a sanitaria e a psicolóxica, o resultado será máis efectivo e esas persoas poderán reinserirse na sociedade cunha maior seguridade en si mesma», explicó. También incidió en que las Administraciones locales están «obrigadas a manter unha relación directa coas entidades e profesionais», con el objetivo de «completar o seu labor para ir a onde non chegan os demais e atender mellor as necesidades das nosas veciñas e veciños».

El Concello coruñés trabaja desde hace años en la prevención de adicciones que reflejan conductas adictivas con o sin sustancias, en especial las relacionadas con las nuevas tecnologías. Asimismo, puso en marcha programas de actividades con un «amplo abano de accións no ámbito escolar, familiar e comunitario co fin de previr adiccións entre as persoas máis novas». El gobierno local ofrece alternativas de ocio saludables a través del programa Nocturnia.