Ignacio Ramil, médico del Chuac: «De noche las mascarillas duran poco puestas»

La Voz de Galicia LA VOZ

A CORUÑA 22/10/2020 19:52 h

«Yo tengo 36 años y sé perfectamente que a partir de las once-doce de la noche las cosas cambian. Cambian para todos», subrayó este jueves Ignacio Ramil, médico del Chuac, para sensibilizar acerca del peligro de propagación de la pandemia cuando media el ocio y el alcohol. El especialista en enfermedades infecciosas, que participó en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz, lo tiene claro: si el discutido toque de queda sirve «para limitar esas quedadas, esas actividades de riesgo, bienvenido sea», dijo.

«Si todos fuésemos responsables, y estando en un interior cumpliésemos las normas de seguridad, el uso de la mascarilla y demás, no entendería el toque de queda. Pero creo que no tenemos un comportamiento tan ejemplar», señaló antes de valorar que «de noche las mascarillas duran poco puestas» y las actividades de ocio se desarrollan «en sitios interiores donde probablemente nos juntemos más gente de la debida»,

De forma contundente, el joven doctor se dirigió a quien esté pensando en alguna fiesta para celebrar Halloween o Samaín, para advertir que, al margen de estar prohibidas, en caso de saltarse las normas «está comprando muchos boletos no solo para que él pueda tener una enfermedad muy seria, sino que está comprando boletos para que sus padres, sus abuelos, esas personas frágiles con las que se relaciona, acaben en el hospital o algo peor, puedan sufrir una hospitalización prolongada e incluso fallecer». Ramil, reconoció que «yo, a nivel personal, probablemente no le tenga al covid el miedo que le pueda tener una persona de 60, pero cuando quedo con mis padres, dada mi profesión, ojito, esas son las personas que pueden pagar el pato».

Recordó que en A Coruña, aunque no está tan afectada como otras zonas de España, «no debemos conformarnos porque estamos ingresando enfermos todos los días», y situó el comienzo del repunte justo en las jornadas previas al puente del Pilar, en su opinión debido en parte a que la llegada del otoño ha enclaustrado en interiores las actividades que hasta ahora se hacían al aire libre y a cultura de socializar. Usar la mascarilla, limitar los tiempos en espacios cerrados y ventilar son, insistió, las claves para evitar contagios. «La gente está más en interior, se sigue juntando igual y toda actividad que suponga quitarse la mascarilla un tiempo tiene riesgo, principalmente ese es el problema, aunque no el único», explicó.

Comprensivo con las quejas de la hostelería, como el sector más castigado, Ramil subrayó que «el virus no entiende si está en una cafetería, en un despacho, una oficina de trabajo, un restaurante o en casa con amigos o la familia», y recalcó de nuevo la importancia de reducir al mínimo los períodos en los que no se utiliza la mascarilla, además de en la importancia de ventilar los espacios cerrados. En este sentido, recordó que «ningún aire acondicionado ni filtro EPA sustituye a la ventilación, ayudan, pero no sustituyen».