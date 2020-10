El TSXG acogerá el miércoles 28 la vista cautelar sobre el ERTE de Alcoa

0

A CORUÑA 19/10/2020 17:25 h

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) celebrará el miércoles 28 octubre, a las 9.30 horas, la audiencia sobre la solicitud de medidas cautelares previas relativas al Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) de la fábrica de Alcoa, situada en San Cibrao (Lugo).

En el procedimiento figuran como demandantes tres sindicatos (CC.OO., UGT y CIG) y, como demandados, Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L. La Consellería de Economía, Empresa e Innovación y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo intervienen en el procedimiento como partes interesadas.

Para evitar los desplazamientos innecesarios a la sede judicial debido a la crisis sanitaria del covid-19, la vista se podrá seguir en directo a través de streaming.

Dolores Vázquez

El vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Industria, Francisco Conde, indicó este martes durante la visita al Cemit en Culleredo, respecto al futuro de Alcoa que «tanto a Xunta como o Ministerio de Industria e Transición enviamos a mesma menxase de que hai unidade de actuación para identificar todos os mecanismos e todos os instrumentos que nos leven ao obxectivo de que se manteñan as cubas en actividade e se poda manter a produción de aluminio primario en San Cibrao». Apuntó que trabajan conjuntamente a nivel laboral, para colaborar con los sindicatos en la presentación de las medidas cautelares que se presentaron la semana pasada y la impugnación del expediente de regulación de empleo, además de trabajar a nivel administrativo el Gobierno central en analizar las ayudas recibidas y la Xunta con los requerimientos ambientales a la planta. «Traballamos nunha terceira vía que é a xurídica para identificar calquera tipo de mecanismo que nos permita garantir que Alcoa pode transferir a planta a un operador como pode ser Liberty», avanzó y dijo que en ese contexto se está analizando el ordenamiento jurídico estatal y comunitario para «non desbotar ningún tipo de alternativa». «Nese contexto se podería dar a intervención e, dende logo, se chegado o momento ese é o camiño apoiaremos esa intervención ao igual que o está apoiando o Goberno de España, hai pasos intermedios que temos que dar, que temos que esgotar, precisamente para a abrir unha ventá de colaboración con Alcoa e que se poda identificar unha transferencia desa planta a través dun acordo entre todas as partes», comentó Conde. «Nós esgotaremos todas as vías», insistió y dijo que lo que se buscaba era lograr el objetivo «de que se poda manter a produción de alumínio primario en San Cibrao». Explicó que como Alcoa renuncia a hacerlo se trabaja para «que se poda garantir esa transferencia por parte de Alcoa a outro operador, que neste caso é Liberty o que mantén esa opción».

Respecto a Alu Ibérica, que anunció este lunes que dejó de producir porque no reciben materia prima por falta de medios, el conselleiro dijo que «a Xunta xa ten actuado e xa trasladou no seu momento que o acordo ao que se chegou era un paso en falso e que a única vía que había para que Alu Ibérica puidera manter a produción era garantir o prezo eléctrico competitivo, que nestes momentos non se da esa circunstancia porque non está aprobado o estatuto e o resto de medidas que poden garantir ese prezo eléctrico non están postas en marcha». Defendió el hacer una «auditoría dende o punto de vista técnico e financieiro para comprobar que se estaban cumprindo todas as condicións establecidas no acordo asinado e estamos esperando que o Ministerio de Industria se poda facer e se poda constatar que todos os recursos postos a disposiciones de Parter nestes momentos se están aplicando e destinando ao seu fin, que é garantir a produción e desenvolver os investimentos precisos para que a partires do ano que ven se podia garantir a continuidade da planta e dos empregos».

Conde estimó que respecto a Alu Ibérica «hai dous posicionamentos que a Xunta lle ten trasladado ao Goberno e aos traballadores, en primeiro lugar desenvolver esa auditoría para garantir que todos os compromisos e recursos do acordo de venda se están aplicando polo Grupo Riesgo e que a viabilidade pasa necesariamente por garantir un prezo competitivo porque se non é así non estaremos en disposición en xullo do ano que ven de garantir a continuidade».

Conde hizo estas declaraciones durante una visita al Cetim, un centro con siete años de vida, 50 trabajadores que trabajan en proyectos que mueven 150 millones de euros con más de 160 empresas. Son proyectos que se mueven, principalmente, en el campo de la economía circular. Conde remarcó la importancia de este sector en la economía gallega y avanzó que la Xunta impulsará un proyecto para tratar 2,6 millones de toneladas de purines y residuos para «poder valorizalos, crear biometano para inxectar a rede». La idea es impulsar proyectos de valor en sostenibilidad. Indicó que el Centro de Economía Circular, que pretenden que realice el aprovechamiento de purines de al menos el 25 % de los que se generan, podría ser complementario a otros similares como el comentado en su día para As Pontes.