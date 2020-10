Un turismo choca otro vehículo, derriba un cierre y provoca importantes daños en Adelaida Muro

0

D. Vázquez

A Coruña 17/10/2020

Numerosos vecinos se congregaron anoche tras un aparatoso accidente ocurrido en la confluencia de la calle Adelaida Muro y la calle Cantábrico, en pleno centro del barrio de Monte Alto, alrededor de las once y media de la noche. Dos turismos colisionaron en el cruce, al saltarse el ceda uno de ellos. «Los chavales eran los que no pararon», indicaron unos jóvenes que se arremolinaron en la zona ante el despliegue de equipos de emergencia, ya que allí se trasladaron la Policía Local, el 061 y los bomberos, aunque finalmente estos últimos no tuvieron que ayudar al no haber nadie atrapado. Fueron alertados porque los destrozos fueron elevados y se temió que fuera necesaria su intervención, porque uno de los turismos, un BMW al que le saltaron los airbags delanteros debido al impacto, quedó encajado a unos 15 metros del cruce entre la acera y un coche aparcado. Era en el que viajaban los tres jóvenes, según los testigos.

Los destrozos no solo se ciñeron a eso, uno de los turismos, debido al fuerte choque, se desplazó y abrió un gran boquete en un muro que cierra una parcela sin urbanizar.

El otro vehículo implicado, en el que según los testigos viajaba una pareja de personas mayores, quedó muy dañado y también impactó contra un turismo de los aparcados en ese tramo de Adelaida Muro, el comprendido entre la calle Cantábrico y Santa Teresa. Recibió todo el impacto en la parte trasera, quedando toda dañada, perdiendo el parabrisas de la parte posterior y desprendiéndosele el parachoques y una de las ruedas.

Los sanitarios, que trasladaron a la zona dos ambulancias, atendieron a las cinco personas que viajaban en los dos turismos. Parte de ellos fueron trasladados para su valoración al Chuac. Aunque inicialmente se temió que hubiera un herido grave, posteriormente se indicó que lo que presentaban eran lesiones de diversa consideración, pero ninguna de especial gravedad.

Una hora después del accidente, los agentes del 092 seguían levantando el atestado de todos los destrozos causados, ya que varios coches estacionados resultaron dañados tanto en Adelaida Muro como en la calle Cantábrico, donde se produjo un choque en cadena de tres turismos que estaban aparcados.