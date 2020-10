Los mariscadores de la ría a los políticos: «Están esperando a que a UE veña sacarnos outra vez as cores?»

0

La Voz de Galicia Elena Silveira

A Coruña 16/10/2020 12:59 h

La Confraría de Pescadores da Coruña pidió a las Administraciones implicadas en el proyecto de dragado de la ría de O Burgo que «deixen de xogar un partido de tenis» y no esperen a llegar al límite para solucionar uno de los problemas que siguen pendientes sobre la ejecución de esta obra: las indemnizaciones que deberían cobrar los mariscadores una vez que se paralice la actividad extractiva y se inicie el saneamiento. Manuel Baldomir, miembro de la directiva de la asociación y de la Plataforma en Defensa da Ría do Burgo, explicó que el pasado día 6 remitieron un escrito a la Delegación del Gobierno en Galicia, a la Demarcación de Costas y a la Consellería do Mar, invitándolos a una reunión que se celebraría el día 21 para tratar, en concreto, el tema de las indemnizaciones y la constitución de una mesa de seguimiento y control de las obras, en la que estos profesionales estarían presentes, para obtener información en tiempo real de cómo se desarrollan los trabajos. «Pero a día de hoxe aínda non temos contestación», aseguró. «Entendemos que é unha xuntanza importante como para que a pasen por alto e intenten esquivala», añadió.

Los mariscadores recuerdan que en el proyecto definitivo aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 22 de septiembre no se hace mención a las compensaciones que deben percibir los trabajadores por el parón en la actividad que supondrá el dragado de la ría. Aparece, eso sí, y según aclararon desde la Delegación del Gobierno, que debe ser la Consellería de Sanidade la que asuma esa parte dado que tiene las competencias en materia de marisqueo. Y el 29 de septiembre la Consellería do Mar publicó otra orden en la que dictamina la paralización de los planes de explotación mientras duren las obras. «Pero tampouco se recollen medidas compensatorias para o sector», aclara Baldomir. «Nós non somos xuristas, pero como parte implicada nós entendemos que as dúas Administracións teñen que facerse cargo da parada extractiva, dado que o Estado é o titular dos terreos e o constructor da obra, mentras que a Xunta é a que ten otorgadas as competencias en tema de marisqueo. Non vale xogar a un patido de tenis coas competencias. As dúas son parte implicada e para intentar desbloquear esta situación convocamos esta xuntanza. Non podemos esperar a que se licite a obra sen solucionar o problema das compensacións», insistió Baldomir. Entiende que los políticos deben dejar el juego de echar la culpa unos a otros, porque es un problema real, económico y medioambiental. «Non serve de nada botar balóns fóra e que despois veñan de Europa a sacarnos as cores e que en España non se actúa como se debe, como xa di no informe de agosto, no que piden que non demoren de forma inxustificada a dragaxe da ría do Burgo», dijo.

Recordó que una delegación de la Unión Europea confirmaron ya en el 2013 que la ría de O Burgo era «unha inmundicia», que se tenía que realizar la obra sin escatimar en tiempo y en fondos. «Pero vemos que as Administracións están escatimando nas dúas cousas; en tempo, demorando unha vez tras outra inxustificadamente o proxecto, e en cartos, porque hasta que conseguiron que a Unión Europea financiara o 80 % o proxecto quedou gardado nun caixón». «Sería ridículo que a Unión Europea viñera outra vez a sacarnos as cores á cidadanía e darnos unha solución cando temos representantes autonómicos e estatales para mirar polos intereses dos cidadáns», repitió.

Baldomir explicó que, en este momento, están cuantificando las cantidades que quieren solicitar como indemnización. Puntualizó que en los últimos años los ingresos han sido mínimos debido a la situación en la que se encuentra la ría. «Sería inxusto que por parte do Gobierno Estado e da Consellería do Mar chegaran a un acordo das compensacións económicas derivadas desta situacióne porque saben que se a ría estivera na capacidade productiva que tiña que ter os ingresos sería moito maiores», añadió. En este momento, la agrupación está formada por 49 mariscadores de a pie y otros 32 de a flote (29 embarcaciones).