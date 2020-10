El comité de Alu Ibérica en A Coruña llevará la compraventa de la fábrica ante la Fiscalía

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

a coruña 15/10/2020 20:15 h

Los empleados de la planta de Alu Ibérica en A Coruña retomaron este jueves las protestas para exigir la intervención de la fábrica por parte del Gobierno. «Visto como se está desenvolvendo todo, o grao de incumprimento sobre o que había acordado e despois de falar co delegado do Goberno temos claro que nos temos que dirixir á Fiscalía e poñer unha denuncia por todo o que pasou. Entendemos que incluso pode haber delitos», anunció Juan Carlos López Corbacho, presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña.

La decisión se produce después del encuentro mantenido horas antes con el delegado del Gobierno, Javier Losada. «Foi unha reunión para que nos explicara como estaba toda a investigación que estaban elaborando. Nos informou que xa se atopaba fora do ministerio de Industria e xa estaba camiño da Fiscalía e incluso da Axencia Tributaria. El recomendaba que, en base ao que había ahí, nos movésemos nós tamén nesa liña. Está claro que nos temos que pronunciar», explica Corbacho. «Hai suficiente documentación e información para que se actúe con contundencia. Desde o acordo de compra-venda e o que aconteceu desde aquel momento», afirmó tras la venta de Alcoa al fondo Parter y este, posteriormente, al Grupo Riesgo.

Losada, por su parte, ha trasladado al comité que el Ejecutivo «comparte sus preocupaciones acerca de la actividad industrial de la actual factoría». Durante el encuentro, al que ha asistido la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, ha reafirmado, según explica la Delegación del Gobierno, que se «mantiene firme el compromiso que adoptó cuando se produjo la venta de la fábrica». «Supervisar el proceso y este Gobierno lo está cumpliendo», recalca.

No obstante, el presidente del comité de empresa quiso recordar que están en esta situación porque «a Xunta de Galicia, o Principado de Asturias e a propia Administración central nos trouxeron ata aquí. Dixeron que parando as cubas había posibilidades dun comprador. Que era algo temporal. Agora demóstrase que a Alcoa nunca lle tiveron que dar o marxe de confianza que se lle dou e que o proceso é o mesmo». Además, Corbacho volvió a denunciar que en ese proceso por parte de Alcoa hubo «mala fe». «Quixo desfacerse por capítulos do aluminio primario en España» y, por ello, ha exigido una solución al Gobierno que, a su juicio, pasa por la «intervención» tanto de las plantas de A Coruña y Avilés, actualmente Alu Ibérica, y la de Alcoa, en San Cibrao.

Desde el comité avanzan que la próxima protesta tendrá lugar el jueves 22 de octubre a las 17.00 horas. También comunican que se desplazarán hasta Santiago de Compostela para recordarle a la Xunta la reunión que le han pedido y de la que aún «no tienen respuesta».

La empresa alega un «plan industrial claro y definido»

En respuesta a este anuncio, el Grupo Industrial Riesgo insiste en que el proceso de venta de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés «se ha llevado a cabo cumpliendo todos los requisitos normativos y de procedimiento exigidos para la adquisición en nuestro país». «Incluso, el acuerdo, ha sido rectificado, posteriormente, ante notario, a petición del vendedor original, reconfirmándose la adhesión a todos los contratos». Por otra parte, indica que las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés «se están gestionando actualmente bajo las directrices de un plan industrial claro y definido, que actualmente se está aplicando».

Dentro de este plan industrial y concretamente a la planta de A Coruña «se ha destinado una inversión de 1,3 millones de euros para su conversión a gas natural, necesaria para garantizar una producción sostenible».

Presencia de Xulio Ferreiro

El exalcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, estuvo presente en la protesta de los trabajadores de Alu Ibérica. En el acto, Ferreiro defendió que los Gobiernos central y autonómico «non poden poñerse de perfil diante do peche das fábricas de aluminio, unha situación gravísima para o tecido industrial da Coruña e A Mariña. Deben tomar cartas no asunto e intervir as plantas para salvar os case mil postos de traballo directos que están en xogo, con milleiros de empregos indirectos. Hai que actuar para que a industria non quede sen futuro e pola dignidade de Galicia e A Coruña».