Más de veinte comercios del centro de A Coruña crean A Transversal, un nuevo espacio con identidad propia

La Voz de Galicia la voz

a coruña 14/10/2020 19:38 h

La crisis sanitaria del covid-19 ha llevado a muchos empresarios a adoptar nuevas iniciativas para contrarrestar sus efectos negativos y la caída del turismo. Por todo ello, en el centro de A Coruña, un grupo de pequeñas tiendas gallegas, de cercanía, que trabajan con producto local y que permiten un contacto más personal, intentan hacerse ver conformando una zona comercial diferente en pleno centro de la ciudad.

24 pequeños comercios luchan por revitalizar esta zona, apuestan por la producción local sin renunciar a la innovación, y trazan una diagonal que se sitúa entre el San Andrés más alternativo y la tradicional calle Real. Detrás de estos negocios hay historias de superación personal, muchos años de experiencia y un montón de nombres propios como María, Miguel o Yolanda, que atenderán con el mimo de siempre a la vieja y la nueva clientela. Las tiendas en cuestión son La Liada, Mie Moe, Cajón D-Sastre, Loco Blow Tatoo, De Lirios, Platabalúu, The Socks Store, Oliva & Co, Patapalo, Mundo Galego, Ruve, I3D Imprimetresde, Beauty, Comercio Xusto, Richard`s Barbers, Nails Coruña, Banneton, Ave Paraïso, La Esmeralda, Gaolo, Inspiración, The New Look, O Ceo, O Candil.

Sorteos y promociones

Entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre se sortearán 250 euros en premios. Con las compras se darán tiques para entrar en el sorteo de dos cenas en dos establecimientos de hostelería de la zona. Se trata del Restaurante O Ceo y más la Taberna O Candil. Y dos vales de 50 euros cada uno en efectivo para volver comprar en A Transversal.