La nueva Era de Ramiro en Arteixo

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 15/10/2020 05:00 h

«Porque me va la marcha», contesta Ramiro Lestón cuando le pregunto por la razón de emprender una nueva aventura hostelera en estos momentos. En Arteixo, en la rúa Capela, detrás del balneario, acaba de abrir su segunda jamonería-vinoteca La Era. La primera la inauguró en el 2011 en una esquina que seguro que los especialistas en estudios de mercado no recomendarían. Se trata de la confluencia de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo, donde siempre hay un gran ambiente. Covid aparte, en apenas un decenio consiguió convertirse en un local de referencia. «La clave es la calidad del producto, el precio, el servicio, la limpieza y que las tostas son muy abundantes», resume. Por cierto, lo del nombre La Era es casi un acertijo. La por su apellido, Lestón, y el de su mujer, Andrade, y Era por Esther, su pareja, Ramiro y Alba, su hija. Anécdotas al margen, ahora decidió coger la avenida de Arteixo y ampliar el negocio en el bajo donde estuvo el Beauty & Full. «La gran ventaja es que contamos con dos terrazas que dan a dos calles diferentes, que en estos tiempos que corren es fundamental», comenta sobre su nueva Era en Arteixo. Por el momento dice estar satisfecho con la respuesta del público y espera que con el paso del tiempo y la pandemia tener tan buen ambiente como en la jamonería de A Coruña. «Lo que me está costando es que el cliente de aquí entienda que vendemos embutido, quesos y pan para casa. Todavía no lo saben», apunta. Ahí tienen a Esther en esta vinoteca que nace en un otoño difícil que intentan combatir con productos de calidad.