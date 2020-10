Luisa López presenta este jueves en la Fnac «Mi bebé estrella»

Luisa tuvo que parir a Miguel, que ya no tenía latido, en la semana 36 de gestación. Era su primer hijo y ahora es su «bebé estrella». Él le puso en el camino a su niña Inés, que va a cumplir tres meses. Luisa publica un libro en el que cuenta su experiencia

Cada vez que Luisa escucha a una madre quejarse de sus hijos o del cansancio que supone darles el pecho o de lo poco que se duerme, le recorre un escalofrío por el cuerpo. «Me acuerdo de mi bebé y de lo que daría yo por que no me hubiera pasado lo que me pasó», me cuenta con un nudo en la garganta. Luisa y Miguel se casaron en noviembre del 2017 sabiendo que querían tener hijos, enseguida ella se quedó embarazada y su gestación fue considerada de riesgo por un problema en la sangre. «Pero nada complicado, tenía una enfermedad como tantas mujeres», me explica con esa naturalidad de quien esperaba que su vida fuera como se la había imaginado.

