Un nuevo covid-auto en el Chuac solo para niños

La Voz de Galicia Fran Brea

A Coruña 13/10/2020 14:59 h

El covid-auto instalado en el Chuac se amplía con un punto dedicado a realizar pruebas PCR exclusivamente a niños de hasta 16 años, siempre y cuando el pediatra lo considere necesario. El denominado covid-auto escola pretende agilizar el proceso y dar una respuesta rápida cuando aparece una sospecha de contagio en el ámbito escolar. A su presentación acudieron el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y el de Educación, Universidade e Formación Profesional, Román Rodríguez.

Ambos resaltaron la buena colaboración entre las consellerías. Rodríguez aseguró que, vista la experiencia hasta el momento, «as escolas son lugares seguros». Es más, indicó que «non axudan a transmitir o virus e funcionan como cortalumes». Según los datos del pasado viernes, «hai sobre 470 casos relacionados coa comunidade educativa, que en comparación cas 450.000 persoas que entran e saen a diario dos centros dá un ratio de afección moi cativo».

Román Rodríguez también destacó que «o neno chega á escola co virus, non o colle dentro» y que hay 23 aulas cerradas de casi 16.000 y ningún centro cerrado: «Detrás hai moito traballo de todos para crear espazos seguros». En relación al nuevo covid-auto, explicó que «trata da dar unha resposta rápida para reducir as incertezas e medos dos pais e da comunidade educativa e contribúe a frear a propagación do virus».

El propio colegio mandará al escolar al centro de salud cuando se detecte que presenta algún síntoma. Allí será el pediatra quien valore la necesidad de que se someta o no a una prueba PCR, y si debe realizarla será cuando acuda al denominado covid-auto escola. Hasta la fecha, ya se han testado más de 2.000 escolares en estos puntos en toda Galicia, ya que este espacio está presente en todas las áreas sanitarias.

Atención primaria

Julio García Comesaña se refirió a la situación de la atención primaria en Galicia: «É un momento especial e xoga un papel importante no manexo da pandemia. Neste contexto, a atención mudou a non presencial e estamos traballando para que os facultativos teñan máis ferramentas». También habló sobre lo difícil que es incorporar nuevos médicos, y apuntó que la Administración busca fórmulas para «fidelizar» a los profesionales cuando finalizan la especialidad. En relación a la atención telemática, y las quejas de los pacientes, Comesaña anunció que se está revisando el sistema para mejorarlo y que se buscan «solucións a curto, medio e longo prazo».

Por otra parte, el conselleiro de Sanidade comentó la situación de Santiago y Arteixo, que entraron en el nivel 3 de alerta. Sobre la posibilidad de que se aumenten las restricciones en estos municipios, Comesaña incidió en que son muchos los datos y las variables que se tienen en cuenta y que será el comité clínico el encargado de valorarlos para tomar las decisiones que considere pertinentes. Asimismo, quiso agradecer a los vecinos de Ourense «o cumplimento das medidas» que se aplicaron en la ciudad y adelantó que las tomarán en otras áreas «se a situación o require».