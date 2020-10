Mejoras de seguridad y accesibilidad en cinco centros educativos de A Coruña

0

A Coruña 12/10/2020 14:44 h

El Concello anunció este lunes que se mejorarán el entorno a los colegios Anxo da Garda, Juan Fernández Latorre, Zalaeta, Sal Lence y Pardo Bazán para mejorar la seguridad y accesibilidad. Este proyecto está financiado, en un 80 %, por el Feder.

«Somos un goberno que escoita as demandas da veciñanza, e proba disto son as obras xa acometidas durante este ano de mandato na cidade en materia de seguridade nos accesos a varios colexios como o Víctor López Seoane, en Monte Alto, onde se mellorou a vía Ártabra, ou a contorna do colexio Raquel Camacho», indicó la alcaldesa, Inés Rey, que también recordó intervenciones como la peatonalización de la calle Monte das Moas, en la contorna del Anxo da Garda o la reurbanización de la calle Victoria Fernández España, peatonalizando la vía que da acceso al IES Menéndez Pidal de Zalaeta.