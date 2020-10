Estabilidad y cielos cubiertos para el inicio del puente en A Coruña

Bos días! Para esta longa fin de semana temos predominio da influencia anticiclónica sobre #Galicia, con ☀️e baixa probabilidade de chuvia, agás algún chuvasco ocasional no extremo norte. Os ventos irán virando a nordés, o que fará que as temperaturas 📉sobre todo no terzo norte. pic.twitter.com/76Ku6lESHP