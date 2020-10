Isabel Faraldo: «A cidadanía rexeitou as sopas de siglas. Somos Podemos»

Exige a Isabel Faraldo que se integre en su grupo porque la formación morada «nunca concorreu ás urnas»

La Marea Atlántica exige a Podemos que rectifique y se integre en su grupo municipal para no cometer una operación de «transfuguismo». Aunque José García Buitrón, secretario municipal de Podemos A Coruña, e Isabel Faraldo, futura concejala de ese partido, evitaron las críticas a la Marea cuando anunciaron que Faraldo iría al grupo de no adscritos, desde la coordinadora de la Marea «lamentamos a deriva de Podemos en Galicia, que lonxe de facer unha análise autocrítica dos resultados das eleccións autonómicas do 12 de xullo, parece querer insistir na ruptura dos espazos de confluencia, a liquidación do capital político acumulado nos últimos anos e o agravamento do deterioro da confianza da cidadanía nos nosos proxectos políticos. Non nos votaron para isto».

