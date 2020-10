Confirman un positivo en el colegio de los Salesianos de A Coruña

0

La Voz de Galicia

04/10/2020 19:45 h

Los positivos en los centros educativos se van sucediendo a cuentagotas en A Coruña. El último caso se ha conocido esta tarde. La dirección del CRP Plurilingüe Salesianos San Juan Bosco ha remitido un comunicado firmado por la directora, Pilar Sanjurjo, en el que confirman un positivo en coronavirus.

El contagio afecta a la clase de 3º B de la ESO. Este positivo, que se ha puesto en conocimiento de la sección de Epidemioloxía da Xefatura Territorial de Sanidade no va llevar al centro, de momento, a optar por un cierre o la cuarentena del aula a la que asiste el alumno. «Este caso non xerou contactos estreitos no noso centro educativo», apuntan desde la dirección del colegio concertado. Por tanto, «todo o alumnado pode seguir acudindo ao centro», inciden desde el colegio de los Salesianos.