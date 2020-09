Los vecinos urgen la rehabilitación de las murallas y la capilla de Oza

0

La Voz de Galicia R.D.

A CORUÑA 29/09/2020 13:10 h

La asociación de vecinos Oza-Gaiteira-Os Castros reclama que se dé un uso social a la capilla de Oza para recuperarla para los ciudadanos un elemento del patrimonio público. Para ello, el colectivo ha realizado una propuesta para convertir el pequeño templo en una aula de la naturaleza y en un espacio formativo y cultural con el que colaborar a preservar la cultura marinera.

Capilla de Oza en A Coruña X.C.

La asociación reitera en su propuesta la necesidad de llevar a cabo una actuación integral en todo el entorno, dado el «estado lamentable» en el que se encuentra.

En concreto, los vecinos reclaman que se rehabiliten las murallas, la propia capilla de Oza y su entorno, dado que «é unha parte fundamental da nosa historia que debe ser recuperada e preservada». Entre las iniciativas sugeridas por la asociación se encuentra también la creación de una senda peatonal que conecte el barrio con la zona «por medio dun paseo agradable e non como se fai agora por unha pasarela e unha corredoira ao carón das vías do tren, o mesmo pasa cos poucos metros dun carril bici que non vai a ningures».