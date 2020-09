El sábado es San Andrés Peatonal

0

La Voz de Galicia antía díaz leal

a coruña 30/09/2020

No estará en el santoral católico, pero en el urbanístico seguro que existe. Como San Fuencarral Peatonal. Un domingo de octubre del año pasado, cogimos a los niños, las bicis, y salimos a pasar la mañana en la calle. Una de esos días gloriosos del otoño de Madrid, de cielo azul y rayos de sol aún agradables. No fuimos muy lejos: la calle Fuencarral era peatonal entre la glorieta de Bilbao y la de Quevedo, y aquello la convertía en una especie de parque infantil gigante, y en una manera de recuperar asfalto y disfrutar del centro y de las tiendas y de la ciudad realmente impagable. Fue la primera imagen que se me vino a la cabeza cuando la alcaldesa anunció la semana pasada en Voces de A Coruña que las tardes del primer sábado de cada mes (suena a feirón, ¿verdad?) lo mismo iba a ocurrir con San Andrés. De momento no será más que una tarde al mes, pero los que aplaudimos cada centímetro robado al tráfico rodado vamos anotando muescas en la pared de una ciudad más humana, más paseable, más cómoda.

Hace unas semanas también en la radio escuchaba a otro alcalde, el de Pontevedra, explicando cómo fue aquella decisión que tomó solo un mes después de llegar al gobierno y que cambió la ciudad por completo. Una, que ha crecido en otra ciudad más al norte, donde la peatonalización se hacía por manzanas, en una especie de equidistancia imposible, entre las quejas de unos y la incomprensión de otros, envidia las decisiones valientes de quienes piensan que otras ciudades son posibles. Que la movilidad no es una palabra para usar solo una semana del mes de septiembre. Que la calle es de todos. De los que vamos a marcar en amarillo en el calendario (por amarillo y luminoso, aunque diluvie) el primer sábado de cada mes. Y de todos los que se quejan porque no hay alternativas para aparcar, a ver por dónde vamos ahora, qué será lo próximo (pueden rellenar con su propio argumentario este espacio), también.