El alcalde de Oleiros advierte que llevará un jabalí a San Caetano

Elena Silveira

Oleiros 28/09/2020

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha anunciado a través del programa Voces de A Coruña, de Radio Voz, que tiene previsto llevar un jabalí a las instalaciones de la Xunta en San Caetano (Santiago) para, de esta forma, denunciar los continuos destrozos que ocasionan estos animales salvajes en las zonas públicas y privadas del municipio.

El regidor explicó que los cerdos salvajes han levantado prácticamente toda la zona verde a lo largo de la avenida Che Guevara, así como en As Galeras, la zona de Beiramar o el parque recientemente inaugurado entre Bastiagueiro y Santa Cruz. «Fan un dano tremendo. Ademáis é algo continuo. Isto xa é insoportable. O peor é que a Xunta non autoriza as batidas nas zonas aledañas ou nas perifeiras das zonas urbanas. Porque xa temos localizado que os xabalís crían e viven, fundamentalmente, entre Lamastelle e a igrexa de Liáns. Así que a súa localización sería bastante sinxela», indicó. En este sentido, García Seoane insistió en que han pedido a la Xunta «por activa e por pasiva» autorizaciones para realizar batidas en estas zonas, pero siguen sin respuesta. «E máis nesta época, que é cando comenza a temporaza de caza», puntualizó.

Sobre el jabalí que quiere llevar a San Caetano, el alcalde de Oleiros recordó que un vecino de Lugo le comentó hace tiempo que había criado en casa un jabato desde pequeño y que, en caso de que le interesara, podría utilizarlo para una protesta por los daños que ocasionan. «No seu momento fixen algo parecido levando un burro ante á delegación da Xunta na Coruña, para criticar la lentitude coa que se xestionaba os trámites para que o autobús 1A da Coruña chegase ata Santa Cristina. Pois neste caso sería facer algo similar», comentó. «E vouno soltar por San Caetano para que o teñan alí como mascota», advirtió. «A xente xa me coñece e sabe que isto non é un farol», añadió.

Recordó que, sobre todo en esta época, en la que los jabalíes buscan zonas húmedas para buscar comida, cada día llegan decenas de quejas de vecinos por destrozos en las zonas verdes. De hecho, sobre las diez de la mañana de este lunes, había zonas en Rialta con jabalíes rondando en zonas próximas a las casas. «Tamén están metidos pola zona de Nós e proliferan entre a N-VI e O Vilar», con el peligro que ello supone para el tráfico rodado.